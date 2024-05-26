未來1周2波鋒面接力 周二影響最明顯慎防豪雨

今天水氣仍多，中央氣象署表示，以午後對流的天氣為主，清晨至上午台灣海峽側有水氣移入，中部以北及東北部地區有零星短暫陣雨，而東部、東南部地區及恆春半島則整天不定時有局部部短暫陣雨或雷雨，南部地區為多雲。

今天中午過後各地有局部短暫雷陣雨，尤其在東半部地區及午後各地山區易有短延時強降雨或局部大雨發生的機率，不時伴隨雷擊、強陣風，外出留意天氣變化，並攜帶雨具備用。

氣溫方面，今天各地高溫普遍落在30到32度之間，南部近山區或河谷會更高一些，感受上較為悶熱，夜晚清晨低溫約23至25度。

金門、馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，交通往返留意航班資訊。

未來1周總共受到2波鋒面影響，影響期間天氣較不穩定，易有短延時強降雨、雷擊及強陣風，山區需留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，行經山區路段應保持警覺，注意自身安全並留意最新氣象資訊。

明天鋒面接近，西半部及東北部地區逐漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，東部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後中部以北地區及各地山區易有短延時強降雨或局部大雨發生的機率；馬祖及金門易有局部低雲或霧影響能見度，交通往返留意航班資訊。

周二、周三鋒面影響；周二為鋒面影響最明顯的時間，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區並有大雨或局部豪雨發生的機率，東部及東南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

周三鋒面移動到台灣南部，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有零星短暫陣雨，此外北台灣因為受到鋒後涼空氣影響，高溫下降至24、25度左右。

周四盛行風偏西南風，水氣仍多，中南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

周五另一鋒面接近、周六鋒面影響；西半部及東北部地區轉為有短暫陣雨或局部雷雨，東部及東南部地區有局部短暫陣雨。

位於菲律賓附近的熱帶性低氣壓，以北轉東北的方向朝琉球南方海面移動，有發展為輕度颱風艾維尼的趨勢，對台灣天氣沒有直接影響，但會間接帶來長浪的現象，尤其周一至周三基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率。

6月2日至4日鋒面逐漸遠離，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。