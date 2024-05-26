鋒面要來了！ 慎防大雷雨突襲 周三雨勢驚人這裡恐紫爆

正值梅雨季，天氣變化快速。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今明兩天台灣上空水氣仍然偏多，各地午後有雷陣雨機會，其餘時間以多雲為主，尤其明天，午後中部以北有大雷雨訊號。

周二、周三一道結構較完整的鋒面通過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地有短暫雷陣雨，雷雨帶發展旺盛時容易大雷雨，周三台灣位處南北風交會地帶，有較大雨勢的訊號，若有安排室外活動要注意天氣變化。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周四、周五西南風帶來豐沛水氣，中、南部地區有短暫雷陣雨機會，北、中部則是以午後雷陣雨為主。

至於颱風動態，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，艾維尼颱風即將形成，目前熱帶性低氣壓位於菲律賓呂宋島東方，即將轉向東北，對台灣天氣沒有直接影響。