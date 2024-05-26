飄雨上看37度高溫 吳德榮：周二鋒面挾強對流 艾維尼颱風明生成大迴轉

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地偏熱、天氣略好轉；吳德榮表示，滯留鋒減弱後殘存雲系的影響，仍有局部少量飄雨的機率，午後部分山區降雨較明顯。本報資料照片
今天各地偏熱、天氣略好轉；吳德榮表示，滯留鋒減弱後殘存雲系的影響，仍有局部少量飄雨的機率，午後部分山區降雨較明顯。本報資料照片

今天金門及馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨台灣上空雲層鬆散，伴隨微弱降水回波，有局部少量的零星飄雨；馬祖有濃霧。

今天各地偏熱、天氣略好轉；吳德榮表示，滯留鋒減弱後殘存雲系的影響，仍有局部少量飄雨的機率，午後部分山區降雨較明顯。北部23至32度，中部24至35度，南部23至37度，東部23至34度。

明天水氣增多、仍偏熱；吳德榮表示，大氣趨不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，午後降雨範圍擴大，應防較大雨勢。

周二另一鋒面南下，各地轉有陣雨或雷雨天氣，吳德榮表示，注意中小尺度對流系統發展，伴隨小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨等。

吳德榮表示，周三至周五鋒面滯留在巴士海峽，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，大氣不穩定，午後常有較大雨勢。周六鋒面向北調整；水氣增多，各地有局部陣雨或雷雨，應注意小範圍強對流的發展。

艾維尼颱風何時生成？吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，艾維尼改為明天凌晨2時才形成，日本（JMA）為今天下午2時，而美軍（JTWC）則已在昨晚20時生成，各國皆不同。各國預測行徑與歐洲（ECMWF）系集模式模擬類似，逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離，不侵台。

中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，今年首颱艾維尼明天凌晨2時才形成。未來行徑逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離。圖／取自中央氣象署網站
中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，今年首颱艾維尼明天凌晨2時才形成。未來行徑逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離。圖／取自中央氣象署網站
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，今年首颱艾維尼明天凌晨2時才形成。未來行徑與歐洲系集模式模擬（右圖）類似，逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，今年首颱艾維尼明天凌晨2時才形成。未來行徑與歐洲系集模式模擬（右圖）類似，逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
今天各地偏熱、天氣略好轉；吳德榮表示，滯留鋒減弱後殘存雲系的影響，仍有局部少量飄雨的機率，午後部分山區降雨較明顯。本報資料照片
今天各地偏熱、天氣略好轉；吳德榮表示，滯留鋒減弱後殘存雲系的影響，仍有局部少量飄雨的機率，午後部分山區降雨較明顯。本報資料照片

吳德榮 雷雨 馬祖

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