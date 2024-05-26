飄雨上看37度高溫 吳德榮：周二鋒面挾強對流 艾維尼颱風明生成大迴轉
今天金門及馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨台灣上空雲層鬆散，伴隨微弱降水回波，有局部少量的零星飄雨；馬祖有濃霧。
今天各地偏熱、天氣略好轉；吳德榮表示，滯留鋒減弱後殘存雲系的影響，仍有局部少量飄雨的機率，午後部分山區降雨較明顯。北部23至32度，中部24至35度，南部23至37度，東部23至34度。
明天水氣增多、仍偏熱；吳德榮表示，大氣趨不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，午後降雨範圍擴大，應防較大雨勢。
周二另一鋒面南下，各地轉有陣雨或雷雨天氣，吳德榮表示，注意中小尺度對流系統發展，伴隨小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨等。
吳德榮表示，周三至周五鋒面滯留在巴士海峽，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，大氣不穩定，午後常有較大雨勢。周六鋒面向北調整；水氣增多，各地有局部陣雨或雷雨，應注意小範圍強對流的發展。
艾維尼颱風何時生成？吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，艾維尼改為明天凌晨2時才形成，日本（JMA）為今天下午2時，而美軍（JTWC）則已在昨晚20時生成，各國皆不同。各國預測行徑與歐洲（ECMWF）系集模式模擬類似，逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離，不侵台。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言