聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北缺額逾5成 中捷砍人事件…曝捷運人力荒

聯合報／ 記者張曼蘋余采瀅鄭國樑邱書昱／連線報導
全台捷運軌道業鬧人力荒，新北、桃園、台中、高雄捷運公司大舉徵才。記者張曼蘋／攝影
全台捷運軌道業鬧人力荒，新北、桃園、台中、高雄捷運公司大舉徵才。記者張曼蘋／攝影

台中捷運砍人案引發全國關注，各地捷運人力不足問題浮上檯面，缺額從四十人至四百多人，其中又以新北捷運公司缺額率最高，超過五成。台北、新北、桃園、台中及高雄捷運公司去年成立「五捷聯盟」，主張要共同培育人才，但因獎金、福利落差產生「磁吸效應」，多數人往台北捷運公司擠，人力不均現象依然嚴峻。

台中捷運距離預算員額尚有四十一名缺額，因自動化系統已穩定，隨車人員年底退場，議員憂人力不足恐加劇。

「不少特休都無法休。」中捷基層員工表示，員工流動率高，很多職缺又遇缺不補，常要補別人的班，平時要清車、處理票證和巡檢等，工作量龐大，月薪僅三萬多一點，希望中捷不要再砍人力。

中市議員黃守達說，砍人案後，乘客倉皇逃離車廂，月台上僅見隨車員、站務員各一人，還有兩名保全協助，完全分身乏術，導致受傷民眾走出車廂後，沒人引導、照護，要求中捷必須補足人力。但中捷公司指出，已嚴謹盤點、調配人力，尚無明顯不足。

捷運環狀線去年移轉新北捷運公司後，原預計留下來的北捷百名支援人力全數歸建。新北捷需求員額數為八七二人，但目前運務部門加計保全、清潔等人力約四二九人。

新北議員黃淑君說，有保全陳情晚間十時卅分後僅一人留守，若乘客發生緊急事件，有辦法因應嗎？

新北捷公司表示，每站每日服務旅客人力逾廿五人，板橋站也新增臨時調度室，投入各站服務人力實際上升。桃園捷運公司尚有近兩百名缺額，為加強留任率，今年結構性調薪百分之四至五；反觀台北捷運公司有六一○○名正式員工，人力居冠。

針對北捷「磁吸效應」，五捷聯盟幕後推手、北捷公司董事長趙紹廉指出，其實各家捷運待遇差不多，其他四家現階段獎金少一點，但在想辦法改善。趙紹廉坦言，今年聯盟有討論如何共育人才，不排除未來會安排在同一處訓練，再分發到其他捷運公司。

成功大學交通管理學系主任鄭永祥表示，軌道人才牽涉工程專業，台積電等高科技產業也搶才，捷運公司福利跟薪水都要兼顧，才能留人。

捷運人力荒 製表／都會地方中心、司法社會中心
捷運人力荒 製表／都會地方中心、司法社會中心

人力 台中捷運 新北捷運 職缺 高雄捷運

延伸閱讀

獨╱中捷砍人後捷運人力荒浮上檯面 五捷聯盟如何發揮功效？

捷運人才荒…北捷「目前無職缺」 反觀4捷運公司大舉徵才

捷運人力荒／4都捷運徵才 專家憂：科技業吸走

中捷警搭計程車辦砍人案...北捷警「難以想像」

相關新聞

新北缺額逾5成 中捷砍人事件…曝捷運人力荒

台中捷運砍人案引發全國關注，各地捷運人力不足問題浮上檯面，缺額從四十人至四百多人，其中又以新北捷運公司缺額率最高，超過五...

捷運人力荒／4都捷運徵才 專家憂：科技業吸走

各地捷運出現人力荒，除台北捷運人力充足未開缺外，其他四家捷運公司近期都在徵才，新北捷運公司更鎖定文組人才，訓練成軌道業人...

社會救助法修法幅度小 挨批「國王新衣」

學者統計，台灣有百分之六貧窮人口應被納入扶助對象，卻受限社會救助法嚴苛規定，近百分之四民眾擠不進社福資源窄門。衛福部日前...

買洗衣精、果汁中千萬 全聯千萬發票幸運兒就在「這縣市」

財政部稍早公布了113年3、4月統一發票得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在樹林八德門...

捷運人力荒／中捷警搭小黃辦案…新北捷還沒有警隊

台中捷運砍人案發生，警員還要搭計程車到場，讓台北市捷運警察隊警員看了直呼「難以想像」，也暴露出中捷警人力荒的問題。中捷警...

即將無家可歸…社救修法不見援助配套

過去民團倡議，應在社會救助法中設置「無家者專章」，賦予法源讓即將成為無家者的「遊民預備軍」即時獲得社福資源，達到預防效果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。