捷運人力荒／4都捷運徵才 專家憂：科技業吸走

各地捷運出現人力荒，除台北捷運人力充足未開缺外，其他四家捷運公司近期都在徵才，新北捷運公司更鎖定文組人才，訓練成軌道業人才。專家指出，軌道專業人才可能會被高科技產業吸走，所以薪資、福利要提高，還可送人才赴國外交流，才能增加「留才」吸引力。

為解決軌道業維修人力不易招募現況，新北捷運公司今年二月創軌道業先例，提出跨域人才招募計畫，推出「不分科」培訓生職缺，只要高中以上畢業，具四年以上工作經驗者皆可投履歷，經專業培訓，取得證照，起薪三點九一萬元。

桃園捷運表示，隨月票政策推動，運量逐漸提升，本月開出七十八個職缺，包括廿名司機員，也從學校開始培育軌道人才，補足人力缺口。

台中捷運也在人力網站上開缺，招募機械類領班，起薪四點九萬至五點三萬元；高雄捷運則開出電機維修技術員等職缺，起薪約三點一萬至三點四萬元不等。

成大交通管理學系主任、高雄前交通局長鄭永祥表示，北捷平均日運量近二百萬人次，其他捷運系統可能都不到十分之一，當然較難給較好的薪水，各地不需紛紛成立捷運公司，例如台南捷運可考慮讓高雄捷運公司協助經營，若運量能提升，連帶薪水會往上加，「人才也不會跑掉」。

鄭永祥坦言，台北捷運的績效指標是全球前幾名，捷運好的人才可跟其他國家互相交流，也能提升國內軌道建設技術，增加對相關科系學生、人才的吸引力，否則軌道人才恐怕都被高科技產業吸走，台灣自傲的軌道運輸服務都會打折。