聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷運人力荒／中捷警搭小黃辦案…新北捷還沒有警隊

聯合報／ 記者曾健祐張曼蘋石秀華李承穎／連線報導
機捷一直強化安全措施，圖為捷運警察反制危害演練。圖／桃園大眾捷運公司提供
機捷一直強化安全措施，圖為捷運警察反制危害演練。圖／桃園大眾捷運公司提供

台中捷運砍人案發生，警員還要搭計程車到場，讓台北市捷運警察隊警員看了直呼「難以想像」，也暴露出中捷警人力荒的問題。中捷警坦言，目前人力不足，新北市捷運警察隊則是至今未成立。基層警員期盼，各地捷運警察須逐步補足人力和設備。

台北捷運警察隊目前外勤警員一九○人，分守望班、巡邏班二種勤務，總計負責五條捷運線、一一七站，每日平均巡邏二四二人次，每分隊都配有巡邏車、警用機車。

相較於北捷警隊密集的警網，台中警方指出，中捷警隊全隊四十四人，其中外勤有卅二人，扣掉輪休人力，一天約廿人上班，但中捷每天共二八六班次，若要達每班車都有警力隨車巡邏，單警勤務至少需四十八人、雙警勤務要九十六人起跳，捷警編制人力顯然不足，因此目前由台中市各警局、保四總隊支援，讓全線列車均有警力護車。

高市捷運警察隊則有六十一名外勤員警，負責捷運加上輕軌七十六站，橫跨十三個分局轄區，值勤起來同樣不輕鬆。

五都捷運中，僅新北是從交通大隊調撥人力，由淡海捷運分隊負責淡水輕軌，安環捷運分隊負責安坑輕軌、環狀線，警力同樣不足。新北警局指出，目前規畫新北捷運警察預計六個分隊，員額一五○人，已呈報政院審議。

台中市 台中捷運

延伸閱讀

新北缺額逾5成 中捷砍人事件…曝捷運人力荒

捷運人力荒／4都捷運徵才 專家憂：科技業吸走

高雄3少年玩跑酷「攀捷運站體、躍閘門」 拍片炫耀教逃票下場慘了

中捷警搭計程車辦砍人案...北捷警「難以想像」

相關新聞

新北缺額逾5成 中捷砍人事件…曝捷運人力荒

台中捷運砍人案引發全國關注，各地捷運人力不足問題浮上檯面，缺額從四十人至四百多人，其中又以新北捷運公司缺額率最高，超過五...

捷運人力荒／4都捷運徵才 專家憂：科技業吸走

各地捷運出現人力荒，除台北捷運人力充足未開缺外，其他四家捷運公司近期都在徵才，新北捷運公司更鎖定文組人才，訓練成軌道業人...

社會救助法修法幅度小 挨批「國王新衣」

學者統計，台灣有百分之六貧窮人口應被納入扶助對象，卻受限社會救助法嚴苛規定，近百分之四民眾擠不進社福資源窄門。衛福部日前...

買洗衣精、果汁中千萬 全聯千萬發票幸運兒就在「這縣市」

財政部稍早公布了113年3、4月統一發票得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在樹林八德門...

捷運人力荒／中捷警搭小黃辦案…新北捷還沒有警隊

台中捷運砍人案發生，警員還要搭計程車到場，讓台北市捷運警察隊警員看了直呼「難以想像」，也暴露出中捷警人力荒的問題。中捷警...

即將無家可歸…社救修法不見援助配套

過去民團倡議，應在社會救助法中設置「無家者專章」，賦予法源讓即將成為無家者的「遊民預備軍」即時獲得社福資源，達到預防效果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。