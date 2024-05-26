捷運人力荒／中捷警搭小黃辦案…新北捷還沒有警隊

台中捷運砍人案發生，警員還要搭計程車到場，讓台北市捷運警察隊警員看了直呼「難以想像」，也暴露出中捷警人力荒的問題。中捷警坦言，目前人力不足，新北市捷運警察隊則是至今未成立。基層警員期盼，各地捷運警察須逐步補足人力和設備。

台北捷運警察隊目前外勤警員一九○人，分守望班、巡邏班二種勤務，總計負責五條捷運線、一一七站，每日平均巡邏二四二人次，每分隊都配有巡邏車、警用機車。

相較於北捷警隊密集的警網，台中警方指出，中捷警隊全隊四十四人，其中外勤有卅二人，扣掉輪休人力，一天約廿人上班，但中捷每天共二八六班次，若要達每班車都有警力隨車巡邏，單警勤務至少需四十八人、雙警勤務要九十六人起跳，捷警編制人力顯然不足，因此目前由台中市各警局、保四總隊支援，讓全線列車均有警力護車。

高市捷運警察隊則有六十一名外勤員警，負責捷運加上輕軌七十六站，橫跨十三個分局轄區，值勤起來同樣不輕鬆。

五都捷運中，僅新北是從交通大隊調撥人力，由淡海捷運分隊負責淡水輕軌，安環捷運分隊負責安坑輕軌、環狀線，警力同樣不足。新北警局指出，目前規畫新北捷運警察預計六個分隊，員額一五○人，已呈報政院審議。