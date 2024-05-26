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即將無家可歸…社救修法不見援助配套

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
社會救助法相隔多年重新修法，但長期被詬病的「虛擬收入」並未刪除，此舉被民團詬病，衛福部長期設下「社福門檻」讓需要被扶助的民眾無法受到照顧。記者林俊良／攝影
社會救助法相隔多年重新修法，但長期被詬病的「虛擬收入」並未刪除，此舉被民團詬病，衛福部長期設下「社福門檻」讓需要被扶助的民眾無法受到照顧。記者林俊良／攝影

過去民團倡議，應在社會救助法中設置「無家者專章」，賦予法源讓即將成為無家者的「遊民預備軍」即時獲得社福資源，達到預防效果，然而，根據衛福部預告的社會救助法修正條文，卻未見無家者專章，僅透過少數條文，對街友定義、畫分權責機關。學者則建議，應另設無家者專法。

「衛福部對無家者專章訴求全無回應，幾乎把原文重寫一次，過於草率，也不符合聯合國兩公約審查委員的結論性建議。」台灣社會救助法修法聯盟共同發起人王今暐表示，民團參考英、美作法，針對未來十四天內將失去住所的民眾提供居住協助，對象包括遭跟騷、暴力對待受害者等。否則依現況，即使將失去住所的民眾向社會局求助，社會局也苦無法源協助。

王今暐舉例，受暴婦女離開庇護所後，因無法回到施暴者家中，恐面臨無處可去的情況，藉由無家者專章的預防性支持，可涵蓋受暴婦女等「無家者預備軍」，及時提供居住支持，就業等配套資源，可惜衛福部未採納建議。

台大社工系名譽教授鄭麗珍說，對無家者來說，最重要的是在流落街頭前提供資源。早期無家者安置只有收容所一種選擇，現已有特約旅館、公有宿舍改建等選擇，政府應訂定「無家者專法」，除能解決縣市對於街友定義不一的情況，也能以較具系統性的方式，提供無家者所需服務。

街友 衛福部 遊民

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