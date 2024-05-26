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社會救助法修法幅度小 挨批「國王新衣」

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
社會救助法相隔多年重新修法，但長期被詬病的「虛擬收入」並未刪除。記者林俊良／攝影
社會救助法相隔多年重新修法，但長期被詬病的「虛擬收入」並未刪除。記者林俊良／攝影

學者統計，台灣有百分之六貧窮人口應被納入扶助對象，卻受限社會救助法嚴苛規定，近百分之四民眾擠不進社福資源窄門。衛福部日前預告社救法部分修正條文草案，新增特定對象與條件可取消虛擬收入認定，但未刪除虛擬收入的門檻。民團批評，不取消虛擬收入，讓社救法如「國王的新衣」，失去扶弱脫貧效用。

據社救法現行條文，具勞動力民眾即使未取得工作，也會被視為有最低工資收入每月二萬七四七○元，使生活陷入困頓急需社會救助的民眾，無法申請低收入、中低收入資格，該政策遭諷是政府設下的「虛擬收入」，成為社福門檻。

衛福部預告修正社助法，未刪除虛擬收入的門檻，但新增特定對象與條件可取消虛擬收入認定，包含給予大學畢業生三年的生涯探索緩衝期，三年內未有工作收入，免除以最低工資核算工作收入，其餘對象為五十五至六十歲高齡勞工、出獄一年內更生人、二度就業一年內婦女、長期失業者及街友，採最低工資八折核算工作收入。

「虛擬收入規定是貧窮人口取得社福資格的主要障礙。」台大社工系名譽教授鄭麗珍表示，申請低收入、中低收入資格卻未被核准的民眾，超過半數均是受到虛擬收入限制，此次修法即使增加特定條件可免除虛擬收入認定，但增加的社福戶數仍相當有限。

鄭麗珍強調，社救法是協助貧窮人口的重要法源依據，政府卻處處防堵國人取得資格，與其花時間防堵，不如花心力幫助進入到社福體系的民眾脫貧自立。

此外，現行社救法以「家戶共計」，即家庭成員所得合併計算後，評估是否符合社福身分，但此規定，限制被迫離家的受暴者，因尚未離婚而無法取得社福資源，此次草案修正，調整為民眾已提起離婚訴訟，配偶薪資就不必合計。

不過台灣社會救助法修法聯盟共同發起人王今暐說，受暴者與加害者間難達成離婚協議，受暴者才會被迫離家，此規定等同要受暴者訴訟，才能取得經濟支援，政府大可採取家暴通報紀錄作為申請依據，卻未朝此方向調整，「說到底是不信任人民。」

衛福部社工司副司長楊雅嵐說，草案預告後將持續向各界蒐集意見，立法無時間表。

失業 更生人 社工 街友 衛福部 門檻

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