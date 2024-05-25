奧克蘭留台校友齊聚一堂 台灣鳳梨驚喜上桌

駐奧克蘭辦事處昨天舉辦「奧克蘭留台校友會」活動，60多位曾赴台研習、交流的紐西蘭人參與，分享經驗。現場備有歷經8年談判、4月獲准進口的台灣鳳梨，會員們鼓掌歡呼。

奧克蘭留台校友會於2023年8月成立。駐奧克蘭辦事處昨天在奧克蘭大學活動廳舉辦「奧克蘭留台校友會」年度活動，邀請曾赴台灣研習華語、交流訪問、企業實習的60幾位校友會成員，分享訪台見聞。

成員們分享生活故事，大讚台灣擁有好的學習環境、先進科技產業、優質醫療照護、民主多元且安全的環境。全台各地風光、節慶活動、美食餐飲及人情味等也令人難忘，在台灣學習與交流收穫豐富，值得與更多紐西蘭朋友分享推薦。

參與者都希望持續參加相關活動，或再找機會重回台灣旅行、學習、實習或工作，讓與台灣的情誼與連結不斷加深。

駐奧克蘭辦事處長陳詠韶致詞時介紹校友會成立以來的活動，及台紐各領域在新南向人本交流下的情形。

陳詠韶自豪台灣是全球學習華語最佳的地方，傑出的高科技與中小企業則可提供實習的最佳歷練，雙方在原民、文化、教育、產業等交流熱絡，鼓勵留台校友們持續關注台灣，開展更多合作。

陳詠韶簡報時事，包括第16任總統副總統就職新局及行動創新AI內閣新政，她呼籲中共停止環台軍演，也提到在世界衛生大會（WHA）將開議之際重申台灣爭取參與WHA的訴求。

陳詠韶說，中國扭曲聯合國2758號決議，企圖孤立台灣，國際社會應共同反對並支持台灣有意義參與國際組織。陳詠韶提到，台灣鳳梨歷經8年談判終於4月獲准進口紐西蘭，特別在現場分享首批空運抵達的台灣鳳梨鮮果，引起校友一陣鼓掌歡呼。

辦事處人員介紹各式獎學金與交流計畫，以及青年度假打工、就業金卡等資訊，許多校友表達興趣，有意未來再度訪台深化交流。

活動現場備有鹹酥雞、刈包、香腸、地瓜球等台灣特色美食，及以鳳梨、芒果為主題設計的鳳梨火腿串、鳳梨海鮮炒飯、芒果西谷米，濃濃的台灣味讓校友驚喜不斷，直呼想念台灣。