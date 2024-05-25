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工會控裁基層、增主管職 交通部要中華郵政訂溝通期程
屏東郵政工會控訴，中華郵政公司去年虧損，今年將針對外勤人員（郵務處）、內勤窗口人員裁減274人，但卻增加主管職，使基層員工業績壓力更大。交通部今表示，已請中華郵政公司持續進行內部溝通，研訂溝通期程，並定期回報相關協商進度。
交通部指出，據悉主要為中華郵政公司內部依規定視業務需要進行組織調整，並已透過各項會議與工會溝通。基於公司治理與業務需要調整組織的過程，勞資雙方和諧為最首要前提。
交通部表示，已請中華郵政公司持續進行內部溝通，研訂溝通期程並積極做好各項準備工作，讓員工工作安心、凝聚全員共識，才能追求更好的營運績效。中華郵政公司將透過業會交流運作機制，協助屏東郵局與工會解決員工的問題，並定期回報相關協商進度。
交通部指出，中華郵政公司開創新制提升業績及服務民眾，仍應同時做好照顧員工的健康與福利，將持續關注並給予必要的協助，請中華郵政公司持續落實與工會溝通及精進業務，以穩健提供國人普遍、公平、合理之郵政服務。
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