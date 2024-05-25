快訊

綠營為何極力杯葛國會改革？資深國會幕僚曝原因：面子掛不住

全聯開出千萬發票！買洗衣精、果汁 幸運兒就在「這縣市」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買洗衣精、果汁中千萬 全聯千萬發票幸運兒就在「這縣市」

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯開出113年3、4月份發票共開出1張特別獎及1張特獎。圖／全聯福利中心提供
全聯開出113年3、4月份發票共開出1張特別獎及1張特獎。圖／全聯福利中心提供

財政部稍早公布了113年3、4月統一發票得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在樹林八德門市，幸運中獎者花費295元購買洗衣精、果汁等商品，即獲得特別獎1,000萬元。特獎200萬開出門市為宜蘭冬山香和，幸運中獎者花費641元購買生鮮肉品及蔬果，獲得特獎200萬元。

全聯113年3、4月份共開出超過23萬個獎項，提醒3、4月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，幸運得主可能就是自己。全聯也鼓勵民眾存雲端發票對獎更方便，除了會以E-mail和簡訊主動通知中獎，領獎期限內消費者於全聯各分店消費，收銀機將會主動通知中獎者，只要攜帶身分證與福利卡即可核辦領獎，若已經事先設定歸戶，還可自動匯入指定帳戶。

特別獎 統一發票 身分證

延伸閱讀

全聯年中慶福利點大放送 小時達「這2天」最高回饋26%

心動回歸！消失數月「國民飲料」全聯悄上架 鐵粉秒購：喝一個回憶

全聯上架1款「期間限定」沖泡飲 她暴買8盒：不甜膩超好喝

組合包賣69分開買才55…她嘆「欺負年輕主婦不會算數？」 網群笑：包裝很貴耶

相關新聞

7-11「全新寶可夢三角抱枕」正式登場！皮卡丘耿鬼統統有，預購方式1次看

7-11「全新寶可夢三角抱枕」正式登場！不論是耿鬼、皮卡丘還是伊布，全系列5款角色統統都有。現在預購才能買得到，寶可夢粉絲們趕快入手這款可愛到爆炸的產品吧！

愛最大！「同婚五週年紀念市集」4大主題 還有伴侶攝影、歌手表演

自台灣擁有更多包容與多元，同婚合法化也來到五週年了！為了紀念這一個特別的日子，特別舉辦「同婚五週年紀念市集」，還有四大主題約20個攤位絕對愛最大。

樂高攜手IKEA推「家點樂高風」信義區展間！滿額再送樂高限量手機沙發支架

喜歡樂高與軟裝展間的一定要把握！台灣樂高首度與宜家家居攜手，在北市信義區推出「家點樂高風」展間，包含大象沙發「動物大遷徙」、電動升降桌「漫遊星際」等居家風格統統看得到，展期自今日起至5月31日，歡迎民眾免費參觀，拍照打卡都沒問題！

全家便利商店 X 二伯hahababy集點加價購推8款露營、居家好物！「露營手推車、保冷箱」質感爆棚

夏日來臨，就是出遊的大好時機，許多人會前往露營感受大自然，出發露營前，配備當然要準備好。全家便利商店與超人氣YouTub...

胖虎＋肥龍降臨港都！【我不是胖虎】期間限定店高雄夢時代開跑 6大打卡點記得拍

圓滾滾又可愛的胖虎下山來到高雄啦～【我不是胖虎】期間限定店從4/18到6/3進駐高雄夢時代，布置了6大打卡點，還帶著超過40款的龍年主題「肥龍」小物來幫大家加持，希望粉絲們能夠「龍虎精神」好運到，要想運勢長紅，還不快點到高雄夢時代打包這些開運小物！

免費抱走70公分達菲好友！全台獨家「達菲與好友春日友約」打卡點快閃 2日限定「午茶派對」甜點0元開吃

最萌達菲降落！全台獨家「達菲與好友春日友約」快閃打卡點現身SOGO忠孝館，粉嫩童趣的裝置喚起你的少女心，達菲和好友們統統有，拍照留念趁現在。週末還有「午茶派對」可以領取甜點午茶券、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。