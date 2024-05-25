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出門記得帶傘！首颱「艾維尼」最快今深夜生成 下周鋒面壟罩2地防豪雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
未來一周雨區變化。圖／氣象署提供
未來一周雨區變化。圖／氣象署提供

中央氣象署表示，熱帶性低氣壓預計今天深夜到明天清晨才會生成今年首道颱風「艾維尼」，下周一、周二最接近台灣，但不會對台灣造成直接影響。下周一鋒面影響，各地水氣增多，周二、周三鋒面壟罩台灣上空，雨勢最明顯，西半部、東北部要留意大雨或局部豪雨，周三降雨以南部為主，北部轉乾但降溫。

氣象署預報員趙竑表示，目前熱帶性低氣壓位於鵝鑾鼻南南東1050公里菲律賓群島附近，目前的地形影響結構發展，預計要今天深夜到明天清晨才會生成今年首道颱風「艾維尼」。

他表示，這股熱帶性低氣壓目前往偏北方向移動，預計明天往東北方向移動，朝琉球南方海面，並往日本南方海面移動，預計下周一、周二最接近台灣，但距離至少有6、700公里，不會對台灣造成直接影響，但周一至周三基隆北海岸、東半部、恆春半島、蘭嶼及綠島要留意長浪。

未來一周天氣，趙竑指出，明天跟今天類似，午後要留意雷陣雨。今晚到明天上午台灣海峽側有一些水氣移入，中部以北、東北部有零星短暫陣雨，明天東部、東南部及恆春半島整天有不定時短暫陣雨或雷雨。另外，東北部及南部明天上半天多雲，以午後降雨為主，午後東半部及各地山區也要留意短延時強降雨或局部大雨。

趙竑表示，下周一鋒面在台灣北部海面，水氣增多，西半部、東北部轉局部短暫陣雨或雷雨，東部、東南部有零星短暫陣雨，午後要留意短延時強降雨。下周二、周三鋒面影響最明顯，尤其周二鋒面壟罩在台灣上空，西半部、東北部有短暫陣雨或雷雨，也有大雨跟局部豪雨機會，東部、東南部有短暫陣雨或雷雨。

他指出，下周三鋒面移到台灣南部上空，東南部、中南部有局部短暫陣雨或局部較大雨勢，其他地區為零星短暫陣雨，這天南北天氣有落差，北部整體偏乾，但高溫可能降到24、25度。

趙竑表示，周四鋒面遠離，環境偏西南風，中南部有局部短暫陣雨，其他地區留意午後降雨。周五、周六另一波鋒面接近影響，西半部、東北部又有降雨，中南部及東部也有局部短暫陣雨。另外，他也提醒，明後天金門及馬祖有濃霧可能影響能見度，需留意。

鋒面 雷雨

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