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今年3~4月統一發票開獎 千萬大獎開在「這縣市」超商

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
財政部今公布今年3~4月統一發票中獎號碼，您中獎了嗎？記者簡慧珍／攝影
財政部今公布今年3~4月統一發票中獎號碼，您中獎了嗎？記者簡慧珍／攝影

財政部今公布今年3~4月統一發票中獎號碼，千萬大獎之中的一張發票開在彰化縣秀水鄉7-ELEVEN秀發門市，消息尚未在地方傳開，但有民眾希望中獎者別再像埔鹽鄉的中獎幸運兒跟千萬大獎擦身而過，「開獎就趕快兌獎」。

根據統一超商統計，3~4月統一發票千萬大獎有4人在小7消費，分別在新北市永和區秀和門市購買50元鮮食、秀水鄉秀發門市購買39元飲料、高雄市楠梓區鑫建昌門市購買51元飲品、台南市麻豆區麻學門市花141元使用ibon便利生活站列印服務與購買冰品。

去年11~12月期統一發票有6張200萬元以上的中獎發票沒人領獎，其中一張千萬大獎開在彰化縣埔鹽鄉全家便利商店，花125元買菸品中獎，即使財政部發出尋找幸運兒，兌獎期限在今年5月6日截止，埔鹽鄉開發的中獎發票千萬獎金仍無人領取。

地方民眾推測，千萬獎金中獎人可能是外籍移工不懂中文，也可能是高齡長者沒關注開獎訊息，還有民眾猜測是逃逸的外籍移工，即使知道中獎也不敢出來，怕被逮捕領不到獎金還會被移送。一位蔣姓秀水鄉民表示，希望幸運落在秀水，能人出面領獎，這樣好運才能長留秀水。

統一發票

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