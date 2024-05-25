買39元飲料中千萬！7-ELEVEN 3~4月統一發票開出4張千萬特別獎

7-ELEVEN響應財政部雲端發票政策，加碼推出「OPENPOINT會員載具抽獎活動」創造雲端發票二次中獎機會，本期已抽出10名在7-ELEVEN、康是美消費的OPENPOINT會員，可享有一人獨得10萬點OPENPOINT點數。今日（5月25日）接續配合財政部最新一期統一發票開獎活動，再開出12名百萬富翁，包含4張千萬特別獎、2張2百萬特獎、6張雲端發票專屬獎1百萬，超級福星僅花39元買飲料就中了千萬大獎。

財政部5月25日公布最新一期2024年3～4月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共有4位消費者獲得千萬特別獎、2位獲得2百萬特獎、6位獲得雲端發票專屬獎1百萬。

4位千萬大獎中，一人在彰化縣秀水鄉的7-ELEVEN秀發門市購買39元的飲料；一人在高雄市楠梓區的7-ELEVEN鑫建昌門市購買51元的飲品；一人在新北市永和區的7-ELEVEN秀和門市購買50元的鮮食；一人在台南市麻豆區的7-ELEVEN麻學門市花141元使用ibon便利生活站列印服務與購買冰品。

還有2位獲得2百萬特獎，其中一人在屏東縣萬丹鄉的7-ELEVEN丹榮門市購買1,090元的CITY CAFE；一人在南投縣草屯鎮的7-ELEVEN京鑫門市購買83元的鮮食、統一豆漿、飲料。

6位雲端發票專屬獎百萬得主之中，一人在台中市南屯區的7-ELEVEN瑞陽門市購買20元的飲料；一人在苗栗縣竹南鎮的7-ELEVEN真開門市購買207元的鮮食、飲料、購物袋；一人在新北市淡水區的7-ELEVEN揚心門市購買219元的麵包、鮮食、飲料；一人在桃園市觀音區的7-ELEVEN千塘門市購買28元的飲料；一人在台南市東區的7-ELEVEN致聖門市購買55元的飲料；一人在台北市大安區的7-ELEVEN敦安門市購買252元的鮮食、CITY CAFE、飲料。

7-ELEVEN同時提醒，2024年1～2月期尚有12.7萬張、總計超過5,100萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，其中更有1張在7-ELEVEN南醫門市消費的200萬特獎、2張分別在7-ELEVEN鑫八廠門市、德和門市的100萬雲端獎，以及1張在7-ELEVEN順大門市消費的20萬頭獎尚未領獎，提醒未兌獎幸運兒於2024年7月5日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN輕鬆完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領，可直接兌換商品或儲值獎金入icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋。

放大中獎發票效益，7-ELEVEN加碼推出OPEN POINT APP發票日誌智能兌獎活動，購物結帳時選擇將發票存入OPENPOINT APP發票日誌，6月30日前中獎發票六獎200元與雲端獎500元即可享有超值兌獎商品組合，包含六獎200元可兌換為CITY CAFE特大杯拿鐵4入組、現省80元，雲端獎500元可線上預約兌換UNIDESIGN衛生紙6串、現省700元，逾20種兌獎組合可自由選擇，兌換成功的商品提貨券及消費發票還能立即存入OPEN POINT會員帳戶，無須一次領完、可分次到7-ELEVEN兌換，還能增加下一次雲端發票中獎機會。