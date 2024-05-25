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台鐵便當驚見「半隻大蟑螂」 旅客嚇傻 台鐵鄭重道歉

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台鐵便當驚見「半隻大蟑螂」 旅客嚇傻 台鐵鄭重道歉

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
1名旅客昨天搭乘台鐵168車次新自強號前往高雄，在台鐵便當內發現「半隻」大蟑螂。此圖已徹底馬賽克。圖／取自「好想住飯店 好康、踩雷不藏私」臉書社團
1名旅客昨天搭乘台鐵168車次新自強號前往高雄，在台鐵便當內發現「半隻」大蟑螂。此圖已徹底馬賽克。圖／取自「好想住飯店 好康、踩雷不藏私」臉書社團

台鐵便當備受民眾喜愛，車站販賣場所前常見排隊人潮。但1名旅客昨天搭乘台鐵168車次新自強號前往高雄，事先預購4個台鐵便當，沒想到在車上用餐時，在其中1個便當內發現1隻只有下半截的大蟑螂。對此，台鐵公司表示，昨天已立即全面清查各餐務廚房，檢視場域及製程，目前研判應屬個案，未來將每半年接受第三方查驗與輔導。

有網友在「好想住飯店 好康、踩雷不藏私」臉書社團發文表示，他昨天搭乘台鐵168車次新自強號前往高雄，線上訂票時訂4個便當，沒想到被加送「高蛋白食材」一份，慶幸不是孩子吃到便當，台鐵人員當下僅請他留下電話，並說隔天餐廳經理會聯繫他。

他表示，昨天台鐵餐廳有來電關心，他已表示並非要求任何補償，需注意第一線人員的應對禮儀，沒有人願意發生這樣的加菜事件，另也提醒大家用餐前要注意， 更希望台鐵能正視食安問題。

台鐵公司表示，有關5月24日旅客搭車所購便當（台東製供）發現蟑螂，已連絡到當事人鄭重致歉，並負全責處理後續事宜，初步也取得當事人諒解；下周一將由附業處處長親訪當事人再當面說明致歉。

台鐵公司指出，對此非常重視，昨天已立即全面清查各餐務廚房，檢視場域及製程，並釐清發生原因究是來自食材或運送過程，目前研判應屬個案。另已同時進行各餐務室生產環境的5S及清潔作業，責成各主管現場督導管理，確保食安及製供品質。

台鐵公司也說，未來公司將再加強各餐務室製供品質，使製程皆符合Haccp規範，各餐務室將嚴格執行該規範，並每半年接受第三方查驗與輔導。

1名旅客昨天搭乘台鐵168車次新自強號前往高雄，在台鐵便當內發現「半隻」大蟑螂。此圖已徹底馬賽克。圖／取自「好想住飯店 好康、踩雷不藏私」臉書社團
1名旅客昨天搭乘台鐵168車次新自強號前往高雄，在台鐵便當內發現「半隻」大蟑螂。此圖已徹底馬賽克。圖／取自「好想住飯店 好康、踩雷不藏私」臉書社團

便當 台鐵 蟑螂 食安

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