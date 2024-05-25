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端午節將至 近500名志工包2萬顆愛心粽送弱勢

中央社／ 新北25日電

端午節將至，元亨寺台北講堂與新北市善悅關懷協會等今天在新北市新莊區，邀近500名志工包2萬顆粽子弱勢家庭與新北、台北市、桃園市及花蓮縣等104個社會福利團體。

此外，2萬顆粽子中有9000顆捐贈新北實物銀行。

參與數年的志工羅秀華告訴中央社記者，希望透過一點點力量幫社會上需要的人；首次參加的志工黃春說，以感恩的心包粽感覺很好。

善悅關懷協會督導許曉英表示，活動已辦數十年，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）停辦3年，去年恢復辦理。

她說，昨天就開始前置作業，準備素火腿、香菇與素料，今天清晨開始炒料、洗粽葉、配料與包粽，志工分組分工合作，預計下午完成2萬顆粽子並開始發送。

弱勢家庭 端午節 粽子

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