端午節將至 近500名志工包2萬顆愛心粽送弱勢
端午節將至，元亨寺台北講堂與新北市善悅關懷協會等今天在新北市新莊區，邀近500名志工包2萬顆粽子送弱勢家庭與新北、台北市、桃園市及花蓮縣等104個社會福利團體。
此外，2萬顆粽子中有9000顆捐贈新北實物銀行。
參與數年的志工羅秀華告訴中央社記者，希望透過一點點力量幫社會上需要的人；首次參加的志工黃春說，以感恩的心包粽感覺很好。
善悅關懷協會督導許曉英表示，活動已辦數十年，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）停辦3年，去年恢復辦理。
她說，昨天就開始前置作業，準備素火腿、香菇與素料，今天清晨開始炒料、洗粽葉、配料與包粽，志工分組分工合作，預計下午完成2萬顆粽子並開始發送。
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