端午節將至 近500名志工包2萬顆愛心粽送弱勢

香蕉是很常見的水果之一，口感美味，也是不少人偏愛的水果，不過有許多關於香蕉的都市傳說，如不能空腹吃香蕉、骨折不能吃香蕉等，營養師Liz表示，香蕉營養價值高，內含維生素B6還能穩定神經、保持愉悅，因此被稱為「快樂水果」，不過限鉀的慢性腎臟病患、服用利尿劑者、糖尿病患、對香蕉有過敏的體質者等人應避免食用香蕉。

2024-05-25 12:36