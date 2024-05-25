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霧眉不能吃葉黃素？皮膚科醫師解答 這3項保健食品留意

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
霧眉示意圖。圖／讀者提供
霧眉示意圖。圖／讀者提供

許多民眾為了減少畫眉毛的時間，會選擇用「霧眉」縮短化妝時間，然而霧眉是以點刺上色，屬於侵入式施作，因此不少美容師事前會詳盡提醒注意事項，希望降低術後不適。林口長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠表示，如果民眾平常有吃銀杏、魚油、維他命K保健食品應該在霧眉前暫停一個禮拜，否則擔憂會影響傷口凝血功能。

霧眉前注意事項多，有的嚴格規範的美容師建議孕婦、皮膚敏感者等不適合做，也有要求有吃中藥、西藥、維他命、當歸、銀杏、月見草、魚油、葉黃素、薑黃、抗凝血藥物、血糖、安眠藥等，都應該暫停1個月，再前往霧眉。

黃毓惠說，霧眉或是雷射等侵入式療程，因此會有傷口。如果有服用抗凝血因或是有抗凝血成分的藥物必須注意，應該先跟醫師溝通，確認藥物服用的影響；保健食品中則必須要特別留意「銀杏」、「魚油」、「維他命K」3項，應該先暫停1周才去霧眉，其他葉黃素、薑黃等應不會有特別影響。

保健食品 皮膚科 眉毛 維他命 葉黃素

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