「壞膽固醇」加速血管老化易釀中風！醫曝7招有效降低

壞膽固醇低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）對身體有害，腎臟科醫師洪永祥表示，壞膽固醇容易加速腎臟老化，壞膽固醇會聚集在血管壁，使血管彈性變差，加速血管老化速度，提高中風、心血管疾病與腎衰竭、間接跛足的風險，他分享七招降低壞膽固醇，包括飲食、運動、維持健康體重、管理壓力、戒菸、降血脂藥物、雙重過濾血漿離析術。

洪永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文表示，恐怖的膽固醇異常、尤其是低密度膽固醇LDL沉積在血管裡造成發炎堵塞、破壞血管，也導致一連串器官病變，包括充滿血管的腎臟。

洪永祥表示，可以透過七個方式，降低壞膽固醇。第一，飲食，需要減少飽和脂肪與反式脂肪的攝取，而多吃富含omega-3脂肪酸的魚油與植物油，則有助降低血膽固醇值與心血管疾病風險。同時也建議多吃高膳食纖維食物全穀根莖類與五顏六色蔬果，減少精緻碳水化合物、添加糖的攝取。

第二，運動，研究顯示，運動有助降低壞膽固醇與三酸甘油酯，並增加好膽固醇，每週五天每天至少30分鐘中等強度有氧運動。第三，維持健康體重，研究顯示，肥胖、過重的成年人在減掉3～5%的體重之後，壞膽固醇有所下降，同時好膽固醇也上升。

第四，管理壓力，研究指出，慢性壓力也可能增加壞膽固醇並減少好膽固醇，瑜珈靜坐冥想唱歌泡澡按摩接近大自然都是抒壓的好選擇。第五，戒菸，抽煙不僅讓脂肪代謝惡化，更會加速血管內皮細胞發炎與粥狀動脈硬化進行。

第六，服用降血脂藥物，使用他汀類藥物降低LDL能有效減緩腎功能惡化。此外，這類藥物還具有抗炎和抗氧化特性，能減少腎臟炎症和氧化壓力，進一步保護腎功能 。

第七，雙重過濾血漿離析術，這個治療用於部分家族性高膽固醇血症患者，類似血液透析的過程，藉由機器像是大掃除般濾除血液中的低密度脂蛋白膽固醇。一次進行2-3小時可清除掉約70%的低密度膽固醇。