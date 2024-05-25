男高音佛瑞茲高音弱音收放自如 沸騰國家音樂廳

國際級男高音佛瑞茲正值歌唱生涯巔峰，24日晚上在台北舉行獨唱會，高音弱音收放自如，肢體語言自然；安可時拿出吉他自彈自唱偶爾溫柔偶爾激情，紳士級美聲沸騰國家音樂廳。

胡安．迪亞戈．佛瑞茲（Juan Diego Florez）昨晚演出與NSO國家交響樂團互相搭配，融入選曲情境，唱出莫札特音符底下的壞小孩「唐・喬望尼」、羅西尼英雄「威廉・泰爾」等人物，有時手扶指揮台望往遠方，有時甚至大步走動到樂團團員身邊，充分入戲，這份演唱實力也充分感染到爆滿樂迷，進入歌劇世界。

若說歌劇選粹是佛瑞茲的主菜，那佛瑞茲的多首安可曲就不只是甜點，而是讓人眉開眼笑的音樂紅利。佛瑞茲以吉他伴奏自彈自唱，「馬拉加女郎」最後的極弱音極長，樂迷只能驚嘆；「深情熱吻」更是情感噴張，台下樂迷以西班牙文大喊「我愛你」，佛瑞茲也在台上回應：「我也愛你們！」氣氛熱烈。

佛瑞茲1973年生於秘魯首都利馬，祖母是探戈鋼琴手，而父親則是秘魯知名民謠歌手，佛瑞茲直到17歲才接受正統的古典音樂訓練，拿到獎學金赴美國費城寇帝斯音樂學院（Curtis Institute）就讀，1996年在羅西尼歌劇節首度演出，後獲得義大利米蘭史卡拉劇院首演機會，自此走紅於歌劇舞台至今。

繁忙的獨奏會行程之外，佛瑞茲8月底將為薩爾茲堡音樂節做閉幕演出，9月帶著子弟兵秘魯青年交響樂團舉行歐巡，將到馬德里、巴塞隆納、維也納、日內瓦以及巴黎演出。佛瑞茲也將在維也納國家歌劇院演出「茶花女」，與柏林國家歌劇院演出新製作古諾「羅密歐與茱麗葉」。

根據牛耳藝術發布的新聞資料，已經訪台多次的佛瑞茲對台灣非常熟悉，空檔除了讓嗓子休息，也安排網球課程。佛瑞茲表示對聲樂家而言，保護嗓子、保養身體都攸關現場實力得以盡情發揮。佛瑞茲5月26日將在台南文化中心舉行音樂會，為台南國際音樂節擔綱閉幕壓軸獻唱。