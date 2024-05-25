台東大雷雨！下周二三鋒面恐挾豪雨 氣象署估首颱艾維尼今晚8時生成

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署今天上午發布大雨特報，蘭嶼及綠島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。氣象署並針對台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，以及低能見度。

未來1周台灣附近水氣偏多，中央氣象署預報員趙竑表示，今天、明天留意中午過後山區、東半部地區可能會有短延時大雨。下周一下一道鋒面靠近台灣附近，雨勢上逐漸增加，特別是下周二、周三受到鋒面影響，各地可能有雷雨或陣雨，特別是西半部地區留意短延時大雨、甚至豪雨等級的降雨。要到下周四、周五這波水氣才會逐漸趨緩。

今天的天氣部分，趙竑表示，西南風不斷把水氣帶到台灣上空，台灣附近今天雲量偏多，看到陽光機率比較低，各地會有飄雨情形，尤其東南部，特別是蘭嶼、綠島，有顯著的強對流接近，蘭嶼有機會出現短延時降雨。今天、明天東半部地區雨勢可能比較明顯，其他地方白天有飄雨狀況，中午過後山區可能降雨。

菲律賓群島上有一個熱帶性低氣壓，未來會往菲律賓東方海面，再往琉球南方海面，最後往日本南方海面移動。趙竑表示，預期晚上8時生成今年第1個颱風艾維尼。短期內對台灣天氣不會有直接影響，不過要留意後期，在基隆北海岸、東半部、恆春半島、蘭嶼、綠島可能有長浪出現。

熱帶性低氣壓目前位置在菲律賓群島，慢慢偏北北西方向，往菲律賓東方海面前進。圖／中央氣象署提供

未來1周天氣，趙竑表示，受到偏南風影響，水氣往台灣帶，今天東半部地區、午後山區降雨會比較明顯，會持續到周日。下周一有一道鋒面到台灣北部海面，天氣將漸漸不穩定。下周二、周三鋒面在台灣上空，雨勢是最明顯的時候，這兩天要留意短延時強降雨。下周四、周五鋒面慢慢遠離，雖然台灣仍受低壓帶影響，但雨勢會比下周二、周三來得趨緩。

未來1周天氣。圖／中央氣象署提供

未來降雨趨勢，趙竑表示，明天、周日東半部地區有不定時的陣雨或雷雨，山區留意午後降雨。下周一鋒面慢慢到北部海面附近，西半部地區轉為局部陣雨或雷雨，東半部也有局部陣雨，各地慢慢有強降雨出現。下周二、周三西半部可能有局部大雨或豪雨發生，到下周四水氣會逐漸減少。

首颱何時生成？趙竑表示，熱帶性低氣壓目前位置在菲律賓群島，慢慢偏北北西方向，往菲律賓東方海面前進，目前在陸地上，所以整體發展情況不是這麼好，不過12小時之後脫離陸地之後，環境條件比較好，預估會慢慢發展。最快12小時就有機會形成今年第1號颱風。

趙竑表示，其路徑出了菲律賓群島之後慢慢往北，往琉球南方海面移動，離台灣最近時間點在周日、下周一這段期間，因為離台灣有段距離，對台灣天氣不會有什麼影響。不過，要留意下周一之後台灣附近可能有長浪狀況。

至於是否影響西南風結構，趙竑表示，其移動位置離鋒面有段距離，所以鋒面還是有辦法壓到台灣附近，這個颱風是否影響西南風結構，要視颱風移動的方向而定，倘若比較偏西，會對梅雨鋒面造成影響，但按照目前路徑，破壞梅雨結構機率偏低。