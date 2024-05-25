吃香蕉還能變快樂！營養師曝3時機最適合吃、4類人要避免食用

香蕉是很常見的水果之一，口感美味，也是不少人偏愛的水果，不過有許多關於香蕉的都市傳說，如不能空腹吃香蕉、骨折不能吃香蕉等，營養師Liz表示，香蕉營養價值高，內含維生素B6還能穩定神經、保持愉悅，因此被稱為「快樂水果」，不過限鉀的慢性腎臟病患、服用利尿劑者、糖尿病患、對香蕉有過敏的體質者等人應避免食用香蕉。

營養師Liz在臉書粉專「Liz營養師飲食日常」發文表示，香蕉的營養價值高，包括維生素C，天然的抗氧化物質，能夠提升人體免疫力，適合在這種忽冷忽熱的天氣補充；鎂，可以幫助我們體內電解質的平衡，預防抽筋；鉀，香蕉屬於高鉀的水果，能夠調節血壓，有益心血管疾病的保健；維生素B6，可以幫助大腦合成血清素，幫助穩定神經，保持心情愉悅，改善憂鬱，所以香蕉又有「快樂水果」的別稱。

Liz指出，適合吃香蕉的時機很多，包括早餐來點香蕉可以快速幫助人體提供能量，是開啟一天活力的來源；大概傍晚時、晚餐前也適合吃香蕉，感到十足飽足感後可以避免晚餐暴飲暴食，達到健康及減重效果；運動後的修復期，身體也是需要補充能量的，除了需要補充蛋白質的食物外，香蕉天然的碳水化合物能夠幫助疲勞的肌肉恢復。

Liz提醒，四大族群不能吃太多香蕉，包括限鉀的慢性腎臟病患，因香蕉屬於高鉀水果，需要限制鉀攝取的慢性腎臟病患者不宜多吃；服用利尿劑者，因有些利尿劑會將鉀離子保留在體內，不會隨尿液排出，因此要限制食用高鉀的食物，避免造成高血鉀症；糖尿病患，如同其他碳水化合物為主的食材，糖尿病患者須控制用量，避免血糖過度震盪；對香蕉有過敏的體質者，某些人可能對香蕉中的成分過敏，應避免食用。