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比電鍋煮更好吃！他用瓦斯爐煮飯只要4步驟 內行人大推：簡單又省時

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在臉書社團分享，用瓦斯爐煮飯，可以比電鍋或電子鍋煮出來的更好吃。示意圖／聯合報系資料照片
一名網友在臉書社團分享，用瓦斯爐煮飯，可以比電鍋或電子鍋煮出來的更好吃。示意圖／聯合報系資料照片

在家煮飯時，多數人都是使用電鍋或電子鍋等電器，但一名網友在臉書社團分享，用瓦斯爐煮飯，可以比電鍋或電子鍋煮出來的更好吃！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「家常菜」表示，自己喜歡用瓦斯爐煮飯，因為快、狠、準又非常好吃。有內行網友熱心分享作法，首先米和水的比例為1：1.2，放到瓦斯爐上烹煮，水大滾後攪拌一下，再轉小火並蓋上鍋蓋，10分鐘後打開鍋蓋，等到水快收乾就關火，最後蓋起來悶5至10分鐘，即可完成。

一名網友表示，自己喜歡用瓦斯爐煮飯，因為快、狠、準又非常好吃。圖/取自臉書社團「家常菜」
一名網友表示，自己喜歡用瓦斯爐煮飯，因為快、狠、準又非常好吃。圖/取自臉書社團「家常菜

貼文一出後，多數網友大讚厲害，紛紛表示「古老煮飯高手」、「會這樣煮，真的蠻強的，火候的控制真的不錯」、「好厲害喔，瓦斯爐也可煮飯」、「可以學起來，以後停電也不怕沒飯吃」、「好厲害！第一次看到這樣煮法」、「這個瓦斯爐不是平常人可以駕馭的，看來煮飯的人也是個高手」、「佩服、佩服！我沒有大同電鍋就不會煮飯」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，紛紛回應「自從我開始用鑄鐵鍋後，家裡的電子鍋都已經丟掉了，用瓦斯爐煮飯真的快很多」、「我現在也改用瓦斯爐煮飯，比電鍋煮的好吃多了」、「我也喜歡用瓦斯爐煮飯，比電子鍋方便又沒有鐵弗龍塗層的疑慮」、「小時候媽媽這樣煮過飯，印象中會有底部的鍋巴，很香」、「以前颱風停電，媽媽都這樣煮」。

停電 大同電鍋

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