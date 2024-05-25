中華郵政去年3大業務虧損16.5億 工會控裁減基層274人、卻增主管職

中華郵政2022年度基本每股盈餘2.4元，去年每股盈餘-0.20元，首度出現虧損情形。屏東郵政工會控訴，中華郵政公司今年將針對外勤人員（郵務處）、內勤窗口人員裁減274人，但卻增加屏東郵局1科長、3股長的主管職，質疑是裁減基層、增加官員的不當政策，將使基層員工每年業績壓力更大。

中華郵政去年郵務、儲匯及壽險營業虧損16.5億元。屏東郵政工會表示，中華郵政2003年改制為公司時，即建立評鑑局等機制，依各縣市營業情形分設不同職務級，去年卻有郵局績效不彰為了保住職務官位，驟然改變評鑑機制以保住職位，因而造就屏東郵局局等上升，基層被裁減情事。

屏東郵政工會指出，來客率減少、各局工作點數逐年下降，早在數年前各行庫即已因應，郵政公司近年規畫數位流程，卻多次發生營業窗口當機影響民眾甚鉅。另外，外勤人員無物件可送不該是基層的錯，無紙化趨勢、電商平台、數位化科技管道等因素都不是現在才可預見，主政者5年前開始洞察，但為何其他業者業務蒸蒸日上，郵政卻以裁減基層員工，又增加員工以對。

對此，中華郵政公司表示，依據「中華郵政股份有限公司組織規程」第11條，中華郵政公司為應業務需要，並依營業規模分設特等、一等、二等郵局（責任中心局）。另訂有「各等郵局及各級郵局等級評定基準」，每2年視業務需要辦理調整修正。

中華郵政公司指出，為期周延並符各局實際發展趨勢，評定基準修訂，是由各等郵局、中華郵政工會及中華郵政公司相關單位，盱衡整體產業變遷、經營環境變動及各級郵局掌理事項共同研商訂定。此次局等等級經按評定基準規定，依各局2022年及2023年2年度業績核算，屏東郵局自今年7月1日起由二等甲級郵局提升為一等乙級郵局。此次升等兼顧激勵員工士氣及屏東郵局業務發展，將督導屏東郵局做好局務管理，以提升對屏東縣民的服務品質。