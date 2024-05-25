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魚油、橄欖油緩解偏頭痛？新實驗EPA有效 仍缺直接證據

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
安南醫院研究副院長蘇冠賓（左）與光田綜合醫院神經醫學部部長楊鈞百發表Omega-3預防陣發性偏頭痛發作研究成果。圖／蘇冠賓提供
安南醫院研究副院長蘇冠賓（左）與光田綜合醫院神經醫學部部長楊鈞百發表Omega-3預防陣發性偏頭痛發作研究成果。圖／蘇冠賓提供

頭痛常見，無數人因偏頭痛無解、痛苦不堪，但有人吃魚油、橄欖油竟然緩解。台南市立安南醫院研究副院長蘇冠賓與光田綜合醫院神經醫學部長楊鈞百組成團隊、投入研究特定物質對偏頭痛緩解影響，最新結果顯示Omega-3（多元不飽和脂肪酸）含有的EPA（二十碳五烯酸），真的對預防陣發性偏頭痛「效果顯著」，有機會為患者帶來希望。

蘇冠賓指出，這項研究招募70名嚴重陣發性偏頭痛患者，隨機分配到EPA組（每日攝取2克魚油，其中含1.8克EPA）和安慰劑組（每日2克大豆油），持續兩個多月記錄偏頭痛頻率和嚴重度、使用急性頭痛藥物天數、憂鬱、焦慮、睡眠品質，和整體生活品質等指標。

結果顯示，持續12周後，EPA組在減少每月偏頭痛發作天數、改善頭痛嚴重度、減少急性頭痛藥物使用天數、降低失能程度、緩解焦慮和憂鬱症狀，以及提高生活品質等指標，全都優於安慰劑組，且預期可能副作用和安慰劑組相當。這項研究全文發表在國際權威期刊《大腦，行為和免疫》（Brain, Behavior, and Immunity）。

流行病學推估偏頭痛這種神經系統疾病，一直影響全球數以億計、各人種工作和生活品質，嚴重時甚至引發憂鬱、失能與殘疾。至今各國各種藥物預防、治療偏頭痛效果有限，EPA觀察具改善效果、實際療效機轉仍待深入研究確認。

楊鈞百表示，依照現行最新版本的「國際頭痛疾病分類第三版」描述：偏頭痛特徵是反覆發作的中度至重度頭痛，持續時間為4到72小時，最常見的是單側頭痛伴有噁心或嘔吐、畏光和怕吵等。

根據發作頻率，可再分為陣發性偏頭痛和慢性偏頭痛：陣發性偏頭痛定義為每月頭痛天數少於15天；慢性偏頭痛則是每月至少有15天出現頭痛，其中至少8天符合偏頭痛診斷標準，或對特定治療有反應。

蘇冠賓表示，近年中國醫藥大學身心介面研究中心持續多項臨床試驗和轉譯研究，發現EPA除具抗發炎、抗氧化、調節神經傳遞物質等多種功效，對憂鬱症、疼痛、心臟血管疾病和神經退化性疾病等病症，還具有安全性高的保健功效，但對陣發性偏頭痛臨床療效，目前仍欠缺強而有力證據。

不過蘇冠賓指出，Omega-3是安全天然營養素，偏頭痛患者可安心攝取。雖然還需要更多流行病學、動物基礎研究、人體臨床試驗來強化驗證，但這項研究不僅為偏頭痛預防治療提供新選擇，也為進一步探討Omega-3在治療偏頭痛和其他神經或精神相關疾病領域，奠定了研究的基礎。

安南醫院、光田醫院研究Omega-3多元不飽和脂肪酸預防陣發性偏頭痛發作潛在分子機制。圖／蘇冠賓提供
安南醫院、光田醫院研究Omega-3多元不飽和脂肪酸預防陣發性偏頭痛發作潛在分子機制。圖／蘇冠賓提供

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