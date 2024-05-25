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男子洗澡半小時「兩眼上吊」暈倒！竟是1裝潢害一氧化碳中毒

聯合新聞網／ 綜合報導
男子洗澡太久暈倒浴室。示意圖／Ingimage
男子洗澡太久暈倒浴室。示意圖／Ingimage

浴室使用熱水時要注意通風，否則可能釀成意外。急診醫師分享案例，一名28歲男子洗澡半小時，敲門也沒有回應，開門才發現他倒臥地板，送醫檢查後發現患者病患血液中的「一氧化碳血紅素」數值高達60%，原來是因為男子家中的瓦斯型熱水器裝在浴室內，浴室也沒有對外窗，才導致一氧化碳中毒

急診專科醫師「急診男爸one」在臉書粉專分享一起案例，一名28歲男性在午後於家中洗澡，時間過了半小時卻遲遲不出浴室，家人起疑便敲門，卻也沒有任何回應，一開始才發現男子倒臥地板浴室。

男子被緊急送醫後，醫護人員幫病患挪到病床的當下，即看到病患兩眼上吊，牙關緊閉，判斷是seizure，立馬推了一支Ativan，順利把癲癇給壓了下來，但家屬表示，男子沒有癲癇病史，安排各項檢查後才發現患者病患血液中的「一氧化碳血紅素」數值高達60%。

急診男爸one表示，男子家中的瓦斯型熱水器裝在浴室裡面，而且浴室還沒有對外窗，這樣組的組合要導致一氧化碳中毒只是遲早的事，他呼籲，「自家居住環境，真的要注意，留意家中通風狀況，才能避免一氧化碳中毒」。

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