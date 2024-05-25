「關於你不知道的HPV」 婦產科醫學會在信義區推出衛教展

HPV（人類乳突病毒）主要經由性接觸傳染，然而不論是在家或外出，都有可能不小心接觸到帶有HPV的物品而導致感染，例如公共浴池、毛巾等。台灣婦產科醫學會打造「關於你不知道的HPV」展覽空間，即日起到26日（日）在台北信義區香堤大道南段舉辦，盼讓民眾對HPV有更多認識。

大部分的HPV感染會由人體自行清除，若長期持續感染且無法自行清除，可能會導致菜花、頭頸癌、口咽癌以及「子宮頸癌」等相關疾病和癌症。此外，HPV是一種「與女性高度相關」的病毒，除了主要透過性行為傳播外，有機會在沒有症狀的情況下傳染給另一半，還有研究發現可能經由孕婦垂直感染至孩子。

台灣婦產科醫學會本周末在信義區香堤大道南段（A9-A11），舉辦大型活動 -「關於你不知道的HPV」，不只打造超吸睛外觀，其中別具創意及獨特的衛教體驗更是會讓大家感同身受，除了可以獲得最實用的健康資訊外，還有活動限定贈品將於現場發送。