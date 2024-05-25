眼前常出現黑點、髮絲？醫示警「恐患這病」：嚴重會失明

有些人看東西的時候會覺得眼前有「黑點、髮絲、蜘蛛網」等異物感，眼科醫師林宜鴻表示是罹患了「飛蚊症」，因為飛蚊症沒有藥物可治療，嚴重可能會造成視網膜剝離，甚至失明，千萬不能輕忽。

林宜鴻在臉書發文指出，飛蚊症主要是因為老化造成，通常40歲以後開始出現，但也有年輕人得到，多是高度近視者又習慣使用3C，導致眼睛提早老化而造成。

林宜鴻表示，飛蚊症沒有藥物可以治療，如果嚴重到眼前有很大的黑點遮蔽視線，干擾到生活時，才會用「飛蚊症雷射」，把大黑點打散成小黑點。

林宜鴻也警告，飛蚊症嚴重的話可能會視網膜剝離、甚至失明，「最最嚴重」的情狀就是連雷射手術都無法改善，這時就會使用玻璃體切除手術 ，把自身的玻璃體整個切除後，灌入人工玻璃體，但不太建議年輕人做，因為手術副作用是半年到1年左右，也很有可能有白內障的情形。

林宜鴻也教大家如何預防飛蚊症，平時就要做好護眼，「避免長時間、近距離用眼」、「 用眼30分鐘，閉眼休息5-10分鐘」、「 避免過度使用3C用品」、「 避免熬夜」、「補充葉黃素，可以保養黃斑部及視網膜，不只預防、也可能讓飛蚊症變淡」。