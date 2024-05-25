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鋒面掰了水氣仍多防大雨 首颱「艾維尼」將生成、侵台機率曝

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
環境水氣仍偏多，預估各地維持多雲或陰天的天氣型態，局部地區短暫陣雨，午後山區附近對流雲系發展可能比較旺盛，仍有較大雨勢機會。本報資料照片
環境水氣仍偏多，預估各地維持多雲或陰天的天氣型態，局部地區短暫陣雨，午後山區附近對流雲系發展可能比較旺盛，仍有較大雨勢機會。本報資料照片

過去幾天在台灣附近徘徊擺盪的鋒面系統，今天進一步遠離，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，環境水氣仍偏多，預估各地維持多雲或陰天的天氣型態，局部地區短暫陣雨，午後山區附近對流雲系發展可能比較旺盛，仍有較大雨勢機會。

明天水氣會比今天來得少一點，歐宗學表示，預估降雨比較明顯的時段會以午後時段為主，山區附近仍然要留意會有較大雨勢。

下周一新一波鋒面又會逐漸南下接近，歐宗學表示，各地天氣轉不穩定，又會有短暫陣雨機會，尤其是午後時段，可能會有旺盛的熱對流雲系發展帶來雷陣雨，平地區域也可能受影響。

下周二鋒面就會逐漸南下來到台灣上空，歐宗學表示，這波鋒面結構較好，且有西南季風配合，雖然具有明顯的移動性，但在鋒面通過期間由北而南都會有短時強降雨機會。要到下周三白天，鋒面南下到巴士海峽附近時，各地天氣才會變得穩定一些，但恆春半島地區及午後中南部山區還是會有短暫陣雨。

降雨趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
降雨趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

歐宗學表示，目前看下周後半台灣仍然受到鋒面徘徊影響，水氣持續偏多、各地降雨機率仍高。近期預報不確定性偏高，降雨時間、影響區域等詳細資訊還請持續留意最新的天氣預報資訊。

至於艾維尼颱風何時生成？原先在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，歐宗學表示，目前位在菲律賓上空，仍然有成颱機會，只是時間可能會比原先預期的稍晚一些，未來2-3天還是會往北到東北方向轉向，預測路徑沒有明顯變化，接近影響台灣的機會低。

熱帶性低氣壓TD01的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
熱帶性低氣壓TD01的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
環境水氣仍偏多，預估各地維持多雲或陰天的天氣型態，局部地區短暫陣雨，午後山區附近對流雲系發展可能比較旺盛，仍有較大雨勢機會。本報資料照片
環境水氣仍偏多，預估各地維持多雲或陰天的天氣型態，局部地區短暫陣雨，午後山區附近對流雲系發展可能比較旺盛，仍有較大雨勢機會。本報資料照片

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