未來2周西南季風影響水氣多 西半部慎防局部豪雨
中央氣象署發布長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來兩周受西南季風影響，台灣附近水氣較多。整體氣溫偏高，受降雨影響期間白天高溫略降。
未來 1 個月長期天氣展望，中央氣象署表示，模式預測，未來兩周受西南季風影響，台灣附近水氣較多。第1周期中受鋒面影響，各地有短暫陣雨或雷雨，西半部有局部豪雨發生機會。第2周鋒面仍於台灣附近徘徊，天氣較不穩定。
溫度部分，受降雨影響期間白天高溫略降。另外，近期菲律賓東方海面有熱帶擾動生成，隨時留意氣象署最新資訊。
第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
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