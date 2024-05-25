防大雨突襲 吳德榮：首颱艾維尼下午形成 路徑將大迴轉

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天滯留鋒減弱，各地偶有局部短暫陣雨的機率；大氣不穩定，午後易有強對流、伴隨雷雨發展，應注意較大雨勢。本報資料照片
今天滯留鋒減弱，各地偶有局部短暫陣雨的機率；大氣不穩定，午後易有強對流、伴隨雷雨發展，應注意較大雨勢。本報資料照片

今天金門、馬祖易有低雲或霧影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，金門能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，觀測資料顯示，今晨台灣上空雲層鬆散，伴隨微弱降水回波，嘉義以北及宜花有零星少量飄雨；馬祖有濃霧。

今天滯留鋒減弱，各地偶有局部短暫陣雨的機率；吳德榮表示，因大氣不穩定，午後易有強對流、伴隨雷雨發展，應注意較大雨勢。北部22至30度，中部23至34度，南部23至35度，東部22至33度。

明天滯留鋒減弱北移，吳德榮表示，各地偏熱，略好轉；仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下周一水氣增多，仍偏熱，有局部短暫陣雨或雷雨，午後範圍擴大，應防較大雨勢。

下周二各地晴暖，吳德榮表示，下午另一鋒面南下，轉有陣雨或雷雨天氣，注意中小尺度對流系統發展，伴隨小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨等的機率。

吳德榮表示，下周三至周五鋒面南移、滯留在巴士海峽；下周三由北而南轉晴，南部仍有局部短暫陣雨，下周四、周五各地多雲時晴，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。

至於今年首颱何時生成？吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，艾維尼颱風將於今天下午2時形成，與日本（JMA）相同，但美軍（JTWC）則落後24小時，各國預測行徑與歐洲（ECMWF）系集模式模擬類似，先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離，不侵台。

中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，今年首颱艾維尼將於今天下午2時形成，其未來行徑與歐洲系集模式模擬（右圖）類似，先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，今年首颱艾維尼將於今天下午2時形成，其未來行徑與歐洲系集模式模擬（右圖）類似，先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 雷雨 馬祖

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