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銀響力新聞獎 聯合報系3項入圍

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
聯合報數位版《獨老圓夢-愛要及時》入圍「平面及網路(文字)類-即時新聞獎」。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
聯合報數位版《獨老圓夢-愛要及時》入圍「平面及網路(文字)類-即時新聞獎」。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

由弘道老人福利基金會主辦的「銀響力新聞獎」昨公布入圍名單，聯合報系三件作品入圍，將於七月十九日舉行頒獎典禮。

今年共六十五項作品入圍，其中聯合報數位版《獨老圓夢-愛要及時》，描寫老人暨家庭關懷協會協助獨居老人出遊的故事，入圍「平面及網路(文字)類-即時新聞獎」。聯合報《長者就醫等半天 偏鄉幸福巴士難應急》點出交通部雖推出「噗噗共乘」服務，但卻未找到高齡者的真正需求；橘世代的《孤老危機》系列報導，以政府數據勾勒目前台灣高齡獨居的整體樣貌，走訪山巔水湄，看見高齡獨居者的故事。兩項作品同樣入圍「平面及網路(文字)類-專題報導獎」。

此外，願景工程基金會《即食專送-用交通串起偏鄉的食醫助行》入圍「數位創新獎」，《看見年輕照顧者》入圍「調查報導獎」。

偏鄉 獨居老人 網路

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