馬航失蹤變身舞台劇 里米尼劇團台中演出

當失智症碰上航空史上最大謎團，會呈現什麼樣故事？國際知名的里米尼紀錄劇團作品「All right.Good night.」，五月廿四至廿六日登上台中國家歌劇院。導演以失智症父親及馬航失蹤事件為引，探討消失、尋找和掙扎的主題，透過文字投影搭配扎弗拉昂室內樂團演出，在劇中取代現場對話，呈現如散文般的紀實風格。

「All right.Good night.」由海爾嘉德．郝珂（Helgard Haug）執導，她將馬航失蹤事件與父親的失智症連結，以多媒體投影，搭配作曲家芭芭拉．摩根史坦（Barbara Morgenstern）量身打造的音樂，引導觀眾閱讀、投射和想像；節目入選二○二二年德語劇場界最具指標的柏林戲劇盛會（Berliner Theatertreffen）年度十大推薦，也是二○二四台積心築藝術季節目之一。

海爾嘉德．郝珂說，按照里米尼的邏輯，說故事的人需要在舞台上，但他可不想上台，因此團隊將文本投影出來，用投影講故事。芭芭拉．摩根史坦說，故事在觀眾腦海裡展開，成為集體腦力激盪的電影院，音樂就是插圖。

里米尼紀錄劇團曾在世界上二六六個城市演出，近年多次來台演出，這次來台特別「在地化」製作中文版，以國語發音，搭配中文字幕，團隊戲劇演員苦練中文、現場口說，再搭配多位台灣聲音演員，生動呈現令人憂傷的故事。