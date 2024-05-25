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健康你我他／體貼老伴心情 性事須兩情相悅

聯合報／ 文／柯凡（高市楠梓）
與老伴歲月靜好一路走下去已然萬幸，性愛需求順其自然就好、不需勉強。圖／柯凡提供
與老伴歲月靜好一路走下去已然萬幸，性愛需求順其自然就好、不需勉強。圖／柯凡提供

性愛本是動物最原始的生理需求之一，藉以繁衍後代。男女雙方無論是因性而愛或因愛而性，也都是感情交流的表現，但發乎情、止乎禮，縱使是夫妻，也需要兩情相悅、徵得彼此的同意。

我與妻結婚30多年，孩子皆已長大成人，早已是典型的老夫老妻。雖然年近花甲、性功能無礙，但若依坊間流傳的「歲數」性愛頻率求歡卻已遙不可及，甚至避談性事，以避免刺激枕邊人。

只因妻子自知天命之年後百病叢生、性趣索然，每天除了應付三餐及整理居家生活環境外，還要照顧高齡公公及娘家老父，生活品質已難兼顧，更遑論有心思再維持床笫和諧。我也不想因個人的私欲而導致夫妻失和、勞燕分飛，基於對婚姻的忠誠更不容許臨老入花叢，因此只能自我克制。

畢竟婚姻並非只有單純的追求性愛，既然過往青春激情時光已過，不妨將多餘的精力轉移到共同面對生活難題，以及參與各項公益活動，日子或許會顯得更有意義。

佛偈云：「百年修得同船渡、千年修得共枕眠。」夫妻今生有幸結為連理，自當相依相惜、攜手共老，老伴已是餘生密不可分的親人，能盼得歲月靜好一路走下去已然萬幸，至於性愛需求順其自然就好、不需勉強。

婚姻 性愛

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