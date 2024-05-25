愛肝達人站／你要美鈔還是要腹超？

三歲小孩也知，他要美鈔，不要「腹超」！因為腹部超音波不能當錢用，沒辦法買糖果、沒辦法繳學費、沒辦法買新衣服。

可是你沒做腹超，可能肝臟長了腫瘤而不自知，發現時太晚了，藥石罔效，那時再多的美鈔也沒有用，救不回生命，那時就會後悔。當初為了工作拚命賺美鈔時，怎麼不知道也沒人提醒要去做腹超！

魚與熊掌不可兼得，事實上這句話只對了一半，正確的方式是吃魚的時候不要忘了熊掌，拚命賺美鈔的時候不要忘了定期做腹超！

最近某科技大老因腹脹不適求醫，第一步就是做了腹超，才發現肝臟裡面長滿了許多腫瘤，經切片證實為肝內膽管癌，診斷出來不到兩個月就往生了，令家人及好友不勝唏噓。

事實上，假如他有定期做腹超，他的腫瘤應該可以及早發現及早治療，只是有些人有鴕鳥心理，以為不檢查沒事，一檢查反而有事，就是不做體檢，等到症狀出來再求醫檢查，癌細胞已坐大了。藥石罔效，實在令人惋惜！

目前電子產品設計完美，通常有完善的警示系統、保護系統，以免電子零件出了問題，燒掉整個主機或引起更大的災難。但反觀人體，號稱為最聰明的動物，古早以前上帝造人時忘了在人體內放精密的警告系統，通常都是等到癌症末期才會有症狀，才曉得去求醫，可惜大多為時已晚，治療困難。

因此，針對人體先天設計上的缺失，我們必須曉得用現代的醫療科技，定期做各種檢查，以提早發現身體內部的病灶，以免造成不幸！

監理所對車子規定十年以上的老車，要半年做一次體檢，以免在路上拋錨，危及自己及別人的生命安全。

但攸關人體生命的，目前卻是無相關法令規定中年以上每年要定期做腹超，以致許多人得了肝癌都是太晚發現而造成不幸。

因此，正確的觀念應該是「美鈔我所欲也，腹超亦我所欲也」，賺美鈔的同時，不要忘了要定期做腹超，如此人財兩得，才不會有賺了大把美鈔，卻自己用不到的遺憾！