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只能示警！無法改善缺藥 藥師轟藥品通報平台失能

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

永豐化學遭勒令停產，衝擊各大醫療院所，近期解放軍環台軍演，基層藥師憂心恐重演疫情期間「原料藥短缺」窘境，因應缺藥國內目前僅設置「藥品供應通報處理中心」，但預防效果有限，遭諷淪為公告欄，若不幸發生戰爭，世界最大原料藥生產國中國大陸封鎖原料藥進口台灣，台灣根本無力招架，呼籲政府應設置缺藥專責辦公室因應。

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎說，缺藥不是第一天發生，食藥署過去因應缺藥問題，設置「缺藥通報平台」受理廠商與醫院通報第一線缺藥品項，但該平台僅能達到示警，如同大型的公告欄，告知所有人此藥品缺藥，但沒有做出相對應的防範措施，也無法改善缺藥的問題。

沈采穎表示，近期不只永豐化學的輸液短缺，治療白內障的眼藥水「柯寧優尼」、降血糖藥「愛妥蜜」、眼藥水「止膿敏」及「愛特淚」等，已短缺逾兩個月，即使通報至缺藥平台也無助於改善現狀，當時缺藥平台的三大目標解決、緩解和預防缺藥，完全沒有做到。

藥師公會全聯會副發言人王明媛表示，缺藥常來得猝不及防，缺藥平台僅能改善藥品分配不均，如果要改善缺藥課題，恐面臨很大的挑戰，以近期兩岸關係緊繃，萬一兩岸爆發軍事衝突，大陸禁止原料藥出口台灣，即使台灣藥廠有能力生產藥品，也沒有原料可用。

沈采穎說，缺藥是國安問題，政府不斷買高價武器，但是人民受傷、生病卻沒有藥物治療，政府完全沒有因應能力，「中共根本不用打」，應該要把缺藥議題，拉高到行政院長層級，設置缺藥專責辦公室因應。

永豐 沈采穎 疫情

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