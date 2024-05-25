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洗腎拉警報 輸液大廠安星復產

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
衛福部次長林靜儀表示，專門供應洗腎機構的「安星製藥」，已於本月22日確認庫存可放行。本報資料照片
衛福部次長林靜儀表示，專門供應洗腎機構的「安星製藥」，已於本月22日確認庫存可放行。本報資料照片

市占率高達七成的輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司」，因嚴重違規而被暫停生產，雖衛福部已協調國內廠商增產，同時從國外專案輸入，缺口仍預計到十月才能補上；永豐停業前，專供洗腎機構大包裝生理食鹽水的「安星製藥股份有限公司」，同樣因違規停產，不過本月廿二日已放行庫存、恢復產線，暫時紓緩洗腎機構的輸液需求。

安星製藥於三月底時，廠內無菌產品充填期間有多次微粒子超標、未經充分調查即放行產品等原因，嚴重違反ＰＩＣ／Ｓ ＧＭＰ，產品改正前不得生產。

衛福部次長林靜儀表示，安星製藥主要生產二到三公升大包裝的輸液給洗腎機構，永豐化學曾是安星製藥輸液產品的代工業者之一，安星製藥暫停生產期間，不少洗腎機構皆憂心貨源，食藥署近期已確認安星製藥的生產品質無虞，已於廿二日恢復產線。

台灣腎臟醫學會秘書長許永和說，生理食鹽水是洗腎使用大宗，沒有生理食鹽水就無法洗腎，「洗腎室沒生理食鹽水是絕不容許的醫療常規」，多數醫院傾向維持二周庫存，安星製藥與永豐化學停產、停業，目前未讓醫院洗腎室完全無生理食鹽水可用，也未收到缺貨或問題產品通報。

針對永豐目前的處置進度，林靜儀表示，對於既有的合約廠商，會採專案輸入支應，初期仍採取由中央控制配貨，未與永豐簽訂合約採取固定叫貨的中小型醫療院所，輸液供貨吃緊，衛福部已協調國內業者增加產能，預計六月後產能可增加二至三倍。

食藥署副署長王德原表示，今年初，稽查人員至永豐化學稽查已發現缺失，直到三月永豐皆未改善，四月底被判定嚴重違反ＰＩＣ／Ｓ ＧＭＰ，改善缺失前未經食藥署核可不得生產，永豐化學每月生產量達一九六萬瓶，目前已協調國內廠商增產，也啟動國外專案輸入雙管齊下，輸液缺口將持續到十月。

永豐 洗腎 食藥署

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