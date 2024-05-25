端午連假 蘇花路廊交管出爐

今年端午連假從6月8日至10日，公路局東區養護工程分局昨預估，蘇花路廊在連假首日6月8日將出現南下最大車潮，全天交通量約1萬4千輛次，首波車潮會從上午8時起湧現，壅塞持續至中午12時以後才能緩解。

公路局東區養護工程分局表示，連假首日南下尖峰時段最高車流量達每小時1060輛以上，車多時段平均車流量約每小時850到950輛；假期後段以北返車流為主，預估第3天將出現北上車流高峰，北上全日交通量約1萬4800輛次，車潮將自下午1時起湧現，車多壅塞情況將持續至晚間8時後緩解。

另為增加蘇花路廊大眾運輸服務，東區養護工程分局針對蘇澳地區及崇德路段尖峰時段，規畫「大客車優先通行」措施，同時在蘇澳到東澳、南澳到和平、和中到和仁路段，實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩。

蘇花路廊（蘇澳至崇德）以台9線為主要車輛疏導路線，請往返花蓮到蘇澳長途旅次用路人行駛蘇花改台9線南下，避免走台9丁線。

因應連假蘇花路廊大量車潮，藉由時段性車種管制紓解尖峰車流，台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）路段，開放大客車行駛蘇花改路肩及禁止21公噸以上大貨車通行時段： 6月8日5時至17時（雙向）；6月9日7時至13時（雙向）；6月10日12時至18時（雙向）。