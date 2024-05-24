秀傳與BeiGene強強聯手簽MOU 創癌患、醫院與產業三贏

「我們希望讓病患獲得最大效益！」秀傳醫療體系與全球腫瘤治療創新公司BeiGene強強聯手，於今年5月24日簽署臨床試驗合作備忘錄（MOU），雙方未來將聚焦於秀傳醫療體系下的彰化、台南等地院區，以肺癌、呼吸道與頭頸部等癌別為重點，積極引入癌症臨床試驗，進一步提升癌友未來使用創新藥物的可近性、可負擔性。

秀傳醫療體系營運長陳秀珠表示，簽訂MOU是一個起點，期待將來為癌症病患尋求更多治療希望、福祉，BeiGene總經理陳益雅也期盼透過雙方的合作，創造癌症病患、醫院與產業三贏局面。陳益雅進一步指出，透過BeiGene與秀傳醫療體系所簽署的MOU，可讓更多病患受益，而醫院可獲得更多國際級、全球資源的協助，創新藥物的臨床試驗效率也可有效提升。

陳秀珠表示，在體系領導高層的全面支持下，秀傳醫療體系去年成立「臨床研究與試驗資源辦公室」（CRRO），並迅速成立「人體試驗委員會」（IRB）、設置單一窗口，體系內外的合作也有共同遵循的原則，加上公開透明的合作機制、標準化作業流程，雙方合作將更有效率，也更有方向、架構可依循。此外，日前秀傳醫療體系也成立「試驗研究受試者保護中心」（HRPC），可進一步確保受試者在參與新藥臨床試驗的過程中獲得完善、嚴謹的保護。

陳益雅表示，BeiGene為全球前四十大藥廠，主要聚焦於腫瘤創新藥物的研發，全球研發團隊有一千一百多人，而BeiGene將全球細胞治療中心設立於台灣，希望可以與台灣的優秀科學家、藥學家合作，共同研發創新藥物，且提升藥物可近性、可負擔性，而透過與秀傳醫療體系的合作，在標準化、有架構、有方向可依循的作業流程下，可望降低臨床試驗成本、縮短新藥研發時間，讓癌症病友更有機會獲得創新治療新契機。

秀傳醫療體系彰化院區癌症醫院院長張正雄指出，若將新藥臨床實驗比喻成駕訓課程，該院的專業團隊就好像駕訓教練，持續陪伴、保護病友，讓病友獲得全方位的照護與治療。