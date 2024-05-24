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22歲的她畫下媽媽抗癌成功燦笑 盼《再生》鼓勵所有人

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
22歲張仟沛用素描與水彩，記錄母親抗癌成功後，帶著笑容工作的身影。記者賴昀岫／攝影
22歲張仟沛用素描與水彩，記錄母親抗癌成功後，帶著笑容工作的身影。記者賴昀岫／攝影

抗癌之路有多艱辛，患者、家屬和醫護團隊最知道。癌症希望基金會攜手藥廠，舉辦第10屆「彩繪希望」繪畫比賽，並在今天舉辦頒獎典禮，22歲張仟沛就用素描與水彩，記錄母親抗癌成功後，帶著笑容工作的身影，期盼透過取名《再生》的畫作，傳達浴火重生的意義，希望能鼓勵每個人，重拾勇氣與希望。

張仟沛是三姐妹中的老么，媽媽在她就讀大學三年級時，罹患晚期乳癌，幾乎沒有藥物可用，歷經手術與無數次化療，已經沒有力氣靠原先的餐車養家，所以她和姊姊們一度靠半工半讀撐起家計，面對媽媽罹癌的家庭劇變，張仟沛2022年獲得基金會「癌友家庭大專子女獎助學金計畫」支持，除了讓她專心向學也緩解家庭經濟負擔。

「媽媽就是因為過勞才會得癌症的」，張仟沛說，就學時期面對媽媽罹癌，每天以淚洗面，她今天分享時一度哽咽，不過在媽媽成功抗癌後，一家人開了麵店，設計科系出身的她，某天下午看到陽光灑落在媽媽身上，她才驚覺自己從沒畫過媽媽，於是便用象徵生命中不同色彩的素描與水彩，用名為《再生》的畫作，留下媽媽的微笑。

癌症希望基金會董事靳秀麗表示，癌症不是絕症，不過在治療過程中的痛苦，疾病的不可掌握性的擔心恐懼，影響癌友在治療的信心和療效，這時候心理支持是非常重要，基金會參考國外經驗，2006年基金會在台灣開啟了「彩繪希望」比賽，透過繪畫，帶給病友和家屬心理上的調適與希望。

我的父親也曾罹癌，靳秀麗說，她今天以「送出心中誠摯的祝福、欽佩與感恩」，到場傳遞祝福，身為評審的她，印象最深刻的是，家屬畫下父親抗癌成功後，回到恬靜生活的笑臉，那是記憶中父親最愉悅的表情，她的感觸相當深。

今年總計168件作品參賽，31幅作品脫穎而出，期藉由得獎者畫與話的分享，鼓勵抗癌路上的同行夥伴，更有力量繼續前行，為讓與癌奮戰的朋友都能獲得支持的力量，即日起第10屆「彩繪希望31幅得獎作品將於10間醫院巡迴展覽，詳情請搜尋癌症希望基金會官網（https://www.ecancer.org.tw/）。

抗癌 癌症

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