第四屆銀響力新聞獎 聯合報系3報導入圍

由弘道老人福利基金會主辦的「銀響力新聞獎」今（24）公布入圍名單，聯合報系三件作品入圍，包括聯合報數位版《獨老圓夢-愛要及時》入圍「平面及網路(文字)類-即時新聞獎」，聯合報「橘世代」《孤老危機》、聯合報《長者就醫等半天 偏鄉幸福巴士難應急》則入圍「平面及網路(文字)類-專題報導獎」。「銀響力新聞獎」於7月19日舉行頒獎典禮。

「銀響力新聞獎」自2020年起由弘道老人福利基金會發起推動，希望鼓勵媒體以「提供解方」的角度，報導更多元、正向的高齡議題；同時，透過媒體傳播能量，引領社會大眾邁向友善高齡社會。

第四屆的「銀響力新聞獎」總共入圍65件作品，聯合報系三件作品入圍，包括聯合報數位版《獨老圓夢-愛要及時》入圍「平面及網路(文字)類-即時新聞獎」，聯合報「橘世代」《孤老危機》、聯合報《長者就醫等半天 偏鄉幸福巴士難應急》則入圍「平面及網路(文字)類-專題報導獎」。

此外，願景工程基金會《即食專送-用交通串起偏鄉的食醫助行》入圍「數位創新獎」，《看見年輕照顧者》入圍「調查報導獎」。