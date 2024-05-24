集體中邪？多名國中生入住飯店身體不適 精神科醫：著眼兩大誘發因素

花蓮縣某國中至屏東墾丁畢業旅行，今天凌晨約12點13分，屏東縣消防局接獲報案，有多名學生在旅館突然出現躁動、抽搐、想吐、哭泣、無力等症狀，緊急送醫救治。據當時受到驚嚇的同學曾脫口說出「房間內有靈異現象」、「眼前閃過有人輕生畫面」且「聞到奇特氣味」，隨即就發生嘔吐、昏迷的症狀，讓人不免猜想是不是所謂的「中邪」。學生送醫後，經醫師研判為「過度換氣」症狀，治療後皆已平安出院。

衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，從醫學角度觀察，如此情形出現，常伴隨著兩大因素，首先必須是情緒亢奮、精神疲累下，如國中畢業旅行常是一生一次，學生外出一定是熬夜瘋狂玩樂，此時容易睡眠不足、精神不濟，加上情緒非常亢奮。

其次，這時須再伴隨一種具暗示性的事件，常會是靈異事件，如有人講鬼故事、玩碟仙，或是有人看見了靈異現象，或是過去很流行到鬼屋探險，這時情緒很容易受到外在環境的影響，而出現情緒緊張、躁動，及想吐、過度換氣等症狀，這是心理影響身體的結果。

過去也曾類似這樣集體不適的事件，都很容易被聯想為「集體中邪」或「卡到陰」，李俊宏說，如2019年時，嘉義某大學舉辦萬聖節鬼屋活動後，有工作人員出現癱軟、大哭，甚至有人感覺「被附體」，且不記得當時發生什麼事情等情況。

他表示，這是辦活動時，所產生的巨大壓力和勞累，當身心無法負荷時，所產生的一種「屏蔽」、「解離現象」，這是一種身體自我防衛的機制，這屬於短期身心失衡的狀態，休息幾小時後，就能恢復正常，但如果疑神疑鬼、不安感持續一至二周以上，或是已反覆出現多次相似症狀時，就應盡速就醫或安排心理諮商。

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