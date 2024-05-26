張嘴就是陣陣惡臭？留意8大「 口臭成因」避免窘境



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「口臭原因」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的口臭原因聲量排行。

你是否遇過一開口就「臭氣薰天」的人？在與他人面對面交談時，嚴重的口臭可能會造成雙方尷尬，甚至影響自身人際關係，同時，口臭也可能代表身體發出的警訊，因此，瞭解「口臭原因」並加以預防或改善，對於個人健康和社交禮儀都至關重要。

吃「蔥、蒜、檳榔」口中殘留濃濃臭味 「口腔乾燥」造成晨起口氣差！

▲ 網友熱議TOP8口臭原因 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對「口臭原因」的話題討論，發現大蒜、蔥、檳榔等「特定食物」是許多網友點名造成口臭的元兇，有一名網友便訴苦道，自己經常被一位親戚「親臉頰」，偏偏對方「超愛抽菸吃檳榔，嘴巴每次都有很重的味道」令他難以忍受，引來他人勸說「以後看到他就離他遠點」。

另一方面，部分民眾也擔憂進食後口腔殘留的異味會影響交際，提及如「本人目前的工作是業務性質，怕吃完飯、喝咖啡之後嘴巴會有臭味」、「本身超喜歡吃蒜頭，可是下午上班時常常覺得很不好意思」等，對此不少網友則回覆「口腔噴霧真的好用，不像漱口水還要找地方吐掉」、「隨身攜帶鏡子、牙線」等，熱心分享能消除口臭的撇步。

而「口腔乾燥」也是造成口臭的原因之一，除了水分攝取不足外，由於唾液也有清潔口腔的功能，因此當處於睡眠狀態、或者內分泌失調導致唾液分泌減少時，便可能導致口臭。

許多人都有過一覺起來口腔瀰漫臭氣的經驗，更有網友好奇詢問「是每個人早上起床嘴巴味道都會很重嗎？」並請益改善方式，引來網友回覆「晚上刷完牙再加上漱口水，一整晚到早上就沒什麼異味了」、「貝氏刷牙法+牙線+漱口水」等，表示「多管齊下」便有機會改善晨起時的口氣。

另外，部分人受「牙齦、牙齒疾病」影響而有口臭困擾，由於蛀牙、牙周病多伴隨口腔細菌孳生，往往會帶來一股獨特的腐臭味，且當牙肉開始萎縮或蛀牙蛀到深處時，清潔的難度又會大幅提升，導致口臭問題加重。

有網友於討論區求助「爸爸最近有口臭，聊天的時候看到他牙齦好像腫腫的，不確定是不是有牙齒方面的問題」，引起熱烈討論，留言提及「牙周病真的要趁早治療，建議直接去看醫生比較保險」、「去給牙醫檢查吧，牙齦炎的話洗牙就可以治療了，但如果是牙周病的話嚴重可能要植牙喔」，呼籲原PO趁早帶父親尋求專業醫師協助，釐清口臭原因的同時也能保護口腔健康。

造成口臭的原因有許多種，除了上述提及的口腔與飲食因素外，有時甚至可能是腸胃出問題所導致，瞭解並找出根本原因，是有效改善口臭的關鍵。若持續出現口臭問題，也別忘了及時就醫、排查潛在的健康隱患，才能擁有清新的口氣與良好的人際關係！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「口臭原因」相關討論則數。

觀測期間：2024/02/07~2024/05/07，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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