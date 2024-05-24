快訊

傳年薪800萬…跨領域遭轟當門神 王必勝嘆：當外送員也會有意見

相差40歲！檢察官迷上鮮肉男警 摸大腿「約泡湯」鹹濕簡訊曝光

愈晚人愈多…立院續審國會改革法案 估破3萬人包圍立法院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男團Energy「16蹲舞步」引發挑戰熱潮 治療師提醒3族群勿嘗試

中央社／ 嘉義市24日電
男團Energy「16蹲舞步」舞蹈吸引許多網友、政治人物等人挑戰，嘉義縣消防員張詠翔近日著全套消防衣、頭盔、背氣瓶完成16蹲，展現驚人體力。圖／擷自嘉義縣消防局第二大隊大美分隊臉書
男團Energy「16蹲舞步」舞蹈吸引許多網友、政治人物等人挑戰，嘉義縣消防員張詠翔近日著全套消防衣、頭盔、背氣瓶完成16蹲，展現驚人體力。圖／擷自嘉義縣消防局第二大隊大美分隊臉書

男團Energy「16蹲舞步」吸引許多人挑戰，有物理治療師表示，跳舞有效防止腦部退化，團體跳舞也可增加社交活動，但有骨質疏鬆、膝關節不好和心臟功能不好的人勿輕易嘗試。

男團Energy「16蹲舞步」舞蹈吸引許多網友、政治人物等人挑戰，嘉義縣消防員張詠翔近日著全套消防衣、頭盔、背氣瓶完成16蹲，展現驚人體力，但平時沒運動的林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧日前也挑戰16蹲，讓她直呼快升天了，腿部也酸痛3天。

聖馬爾定醫院復健科物理治療師謝依靜今天告訴中央社記者，相較於深蹲，16蹲為表演舞步，動作大、蹲下的深度更深，考驗跳舞者的協調性，大量使用到臀肌和核心肌群，倘若姿勢不對，可能會造成膝關節軟組織或者腳踝等部位代償。

謝依靜說，16蹲在短時間內大量的水平和垂直移動，類似HIIT（高強度間歇訓練），任何年齡層的民眾都不要「一次就挑戰16蹲」，採循序漸進的方式，先從1、2次開始，一旦有不適症狀就趕緊停止，也確認髖、膝、踝「3關節」角度。

謝依靜指出，16蹲好處多，包括有助於提升心肺功能、下肢肌力穩定性，活化大腦內的海馬體，因為跳舞有效防止腦部退化，而且團體跳舞也可以增加社交活動，增添許多趣味性。

謝依靜認為，透過音樂的律動帶動身體，加上運動本身可以強化肌肉，能帶來從內而外的影響，由身形到內心世界的改變。

但16蹲並不適合每個人跳，聖馬爾定醫院復健科提醒，有骨質疏鬆、膝關節不好和心臟功能不好的人勿輕易嘗試，以免造成更大傷害，此外跳完16蹲後出現肌肉酸痛以外的不適症狀，應尋求醫師等醫療人員協助。

復健 膝關節

延伸閱讀

男團Energy復出新舞步「16蹲」爆火！網紅醫生看完直搖頭：別亂跟風

相關新聞

集體中邪？多名國中生入住飯店身體不適 精神科醫：著眼兩大誘發因素

花蓮縣某國中至屏東墾丁畢業旅行，今天凌晨約12點13分，屏東縣消防局接獲報案，有多名學生在旅館突然出現躁動、抽搐、想吐、...

缺藥平台遭諷淪公告欄 專家籲成立「專責缺藥辦公室」

藥品短缺已是全世界皆會面臨的議題，為強化我國藥品穩定供應機制，衛福部成立跨部門「藥品供應通報處理中心」，中華民國基層藥師...

暴瘦10公斤！台中男3度腸阻塞掛急診 醫揪出是「它」惹禍

台中一名60歲男子半年來反覆腹痛、食慾不振，甚至暴瘦10公斤，近3個月更3度腸阻塞送急診，其中一次切除阻塞腸子，切片檢出...

今年第一號颱風「艾維尼」最快今生成 下周鋒面影響西半部雨炸2天

中央氣象署表示，周末兩天鋒面遠離，明天中部以北、東半部還是有局部短暫雨，其他地區為零星短暫雨，各地多雲偶有飄雨。下周另波...

下班注意！午後對流雲系發展旺盛 8縣市豪大雨持續到晚間

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今天屏東縣有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮地區及大台北、台東、南投、...

南投醫院憂醫療區重畫分打破平衡 專家建議定期檢視

衛福部日前公告《醫院設立或擴充許可辦法》，調整次醫療區域畫分，以因應人口結構改變、城鄉差距，並讓區域內可設立病床數提升。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。