男團Energy「16蹲舞步」引發挑戰熱潮 治療師提醒3族群勿嘗試

男團Energy「16蹲舞步」吸引許多人挑戰，有物理治療師表示，跳舞有效防止腦部退化，團體跳舞也可增加社交活動，但有骨質疏鬆、膝關節不好和心臟功能不好的人勿輕易嘗試。

男團Energy「16蹲舞步」舞蹈吸引許多網友、政治人物等人挑戰，嘉義縣消防員張詠翔近日著全套消防衣、頭盔、背氣瓶完成16蹲，展現驚人體力，但平時沒運動的林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧日前也挑戰16蹲，讓她直呼快升天了，腿部也酸痛3天。

聖馬爾定醫院復健科物理治療師謝依靜今天告訴中央社記者，相較於深蹲，16蹲為表演舞步，動作大、蹲下的深度更深，考驗跳舞者的協調性，大量使用到臀肌和核心肌群，倘若姿勢不對，可能會造成膝關節軟組織或者腳踝等部位代償。

謝依靜說，16蹲在短時間內大量的水平和垂直移動，類似HIIT（高強度間歇訓練），任何年齡層的民眾都不要「一次就挑戰16蹲」，採循序漸進的方式，先從1、2次開始，一旦有不適症狀就趕緊停止，也確認髖、膝、踝「3關節」角度。

謝依靜指出，16蹲好處多，包括有助於提升心肺功能、下肢肌力穩定性，活化大腦內的海馬體，因為跳舞有效防止腦部退化，而且團體跳舞也可以增加社交活動，增添許多趣味性。

謝依靜認為，透過音樂的律動帶動身體，加上運動本身可以強化肌肉，能帶來從內而外的影響，由身形到內心世界的改變。

但16蹲並不適合每個人跳，聖馬爾定醫院復健科提醒，有骨質疏鬆、膝關節不好和心臟功能不好的人勿輕易嘗試，以免造成更大傷害，此外跳完16蹲後出現肌肉酸痛以外的不適症狀，應尋求醫師等醫療人員協助。