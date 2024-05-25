早晨美好的開始！蛋餅口味大比拚 「它」坐穩冠軍寶座？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「蛋餅口味」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的蛋餅口味聲量排行。

在快節奏的現代生活中，早餐對許多人而言是開啟一日活力的開關，而「蛋餅」則是一快速且美味的選擇，鐵板上滋滋作響的食材和餅皮總讓人留下不爭氣的口水，收穫許多民眾的心。但在五花八門的蛋餅口味中，哪一種才是網友心目中的王牌呢？一起來看看吧！

「起司蛋餅」香濃經典成網友首選 「玉米蛋餅」竟被稱蛋餅界夏威夷披薩

▲ 網友熱議TOP8蛋餅口味網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上與「蛋餅口味」相關的話題討論，發現「起司」被最多網友點名，紛紛大讚起司簡直是「百搭」，在加熱融化後香濃口感更上一層，不僅能與餅皮完美結合，無論配上火腿、培根或薯餅等食材，都能帶來更豐富的層次。便有一名網友好奇發文「如果蛋餅只能有一種口味，你會怎麼選？」引起熱烈討論。

下方留言如「除了原味蛋餅，我只吃起司蛋餅」、「絕對是起司蛋餅！」等等，更有人分享「選擇困難症的我，曾經連續吃了三個月起司蛋餅」表明對起司口味的一片丹心。此外，也有民眾補充「每次吃新的早餐店，我都以他的起司蛋餅來判定要不要再回訪」，點出起司蛋餅是最簡單卻經典的口味，不失為一種評估早餐店品質的標準。

而鮮味十足的「鮪魚蛋餅」也受到不少民眾青睞，直呼「絕對是鮪魚蛋餅，到底怎麼輸」、「鮪魚蛋餅！我吃到同事叫我考慮要不要換個口味」；不過，關於鮪魚蛋餅要不要加美乃滋、洋蔥等，竟又引起另一波意見分歧，兩派人馬分別表示「加什麼洋蔥胡椒美乃滋的，邪魔歪道」、「我只吃鮪魚，還要拌美乃滋那種！」可見民眾喜愛的吃法大不相同。

此外，日前網紅「酷」與「黑龍」一同前往非洲甘比亞開設臨時早餐店，便選擇蘿蔔糕與鮪魚蛋餅作為代表經典台式早餐的品項，再度為話題創造一波討論熱度。

另一方面，「玉米」口味的蛋餅同樣在社群在掀起正反熱論，有網友分享第一次吃玉米蛋餅的心得「天啊好難吃，我懷疑吃玉米蛋餅的和夏威夷披薩的是同一群人」引來關注。

對此有人認真分析道「口感差異吧，蛋餅皮的口感就是一片，所以包培根之類的覺得很搭，玉米粒會破壞片狀口感」、「這兩種感覺都像是在溫和濃郁的口感裡，加入激烈的清爽，好衝突」，但也有人表示「玉米蛋餅好吃欸！」、「你一定沒有加起司」為其平反。

除了上述提及的口味之外，包含豬排、培根、肉鬆、鮮蔬等蛋餅也各有擁護者，多樣的口味讓民眾的選擇更加豐富；下回到早餐店買蛋餅時，不妨也嘗試看看網友大推的吃法和口味，或許會有意想不到的味蕾驚喜！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「蛋餅口味」相關討論則數。

觀測期間：2024/02/02~2024/05/02，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論、Podcast評論（排除抽獎文）

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