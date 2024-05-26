近視雷射大哉問！做手術前的6大QA一次看



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「近視雷射」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大近視雷射QA。

對近視的人來說，配戴眼鏡或是隱形眼鏡有時會是一件麻煩的事情，也因此許多人都想透過近視雷射手術解決近視困擾。本次我們整理了網友對於「近視雷射」常見的六個問題，快來看看其他網友的經驗分享，以及專業人士怎麼說吧！

近視雷射「後遺症」只是暫時現象 術前多補充魚油、維生素A提升效果！

▲ 網友熱議近視雷射 6大 QA Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「近視雷射」的相關話題討論，可以發現多數對於近視雷射感興趣的網友都會好奇目前共有哪些手術類型，對此醫師也回應道目前近視雷射術式共分成四種，主要依傷口的大小、恢復期、有無掀瓣膜、費用以及角膜保留厚度而有差異。

另外也有網友提醒「每種手術都有優缺點，也不是每個人每個手術都能做」，建議可以先就醫評估檢查，並根據醫師的診斷挑選最適合自己的手術方式。

也有不少人好奇在近視雷射手術後會不會有後遺症，就有雷射經驗的網友分享自己在恢復初期會有「比較重的水霧感」、「畏光關係幾乎不能看手機和電腦，開日光燈會睜不開眼睛，想一直睡覺」等現象，但也有許多有經驗的網友表示這樣的情形在兩到三天後改善，此外有醫師留言「乾眼通常3個月到半年的時間就會改善」。

若在術後的幾個月有乾眼的問題產生，有網友呼籲道「人工淚液是初期必備，減緩乾澀然後傷口癒合會比較好」，建議可以透過使用人工淚液減緩不適感以及透過定期回診追蹤眼睛狀況。

另外手術前後的注意事項也是不少網友會詢問的近視雷射問題之一，論壇也有不少網友分享自己的保養經驗，像是「手術前後多補充魚油、維生素A」，還有醫師分享在手術前可以透過養成「每天至少2次熱敷」、「減少戴隱眼頻率」等習慣，讓手術的效果更好，針對術後恢復的部分則表示可以透過「好好帶著護目鏡」、「改掉揉眼睛習慣」等行為幫助恢復。

你是否也想要脫離「眼鏡族」，想要進行近視雷射呢？若你還在糾結的話，不妨參考看看網友的整理討論，並且與醫師討論評估，為自己的眼睛做出最好的選擇吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「近視雷射」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/08~2024/04/28，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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