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「撥補就是改革」被罵翻 何佩珊：研議增家庭看護工納保

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長何佩珊（右二）今率三位勞動部次長與媒體茶敘。記者葉冠妤/攝影
勞動部長何佩珊（右二）今率三位勞動部次長與媒體茶敘。記者葉冠妤/攝影

勞保財務危機未爆彈還沒拆，勞動部何佩珊昨於立院宣示「撥補就是改革」，與論炸鍋。何佩珊今受訪時強調上任第一件事是要勞工安心，「我不是來做勞保年改的，也不是來砍大家給付的」，接下來要研議多元的節流管道，加速中高齡勞工持續就業、增加家庭看護工等納保人口。她強調，未來的勞保改革，一定是更多元、更永續的方式來思考，而不是在瘦鵝身上拔毛。

新任勞動部長「撥補就是改革」言論一出，引發諸多批評，對於學者專家主張撥補不是勞保年改唯一解，何佩珊今在媒體茶敘受訪說，她知道很多學者專家比較理想，期待政府以積極態度進行勞保年改，但畢竟理想跟現實之間有差距，她現在帶領勞動部，在政治場域有必須考量的現實因素、可能發生的影響評估，尤其是政治評估，她特別強調，這裡指的不是功利，而是對所有階層的影響。

對於外界質疑「勞保年改不改了？」何佩珊解釋，蔡政府在2017年提出勞保條例修正草案，有將「政府負最終支付責任」入法，但放在實際撥補實踐經驗來看，未必須要通過修法，只要執政者有意願、有足夠財政能力去做，就做得到，所以過去4年政府都有能力做，而對比馬政府時代，「他們是做不到的」當時曾發生勞保擠領危機，且勞保年改草案甚至連行政院大門都出不去，

她接著說，民進黨政府不一樣的地方在於，當勞保在2018年首度收不抵支，彼時的行政院長蘇貞昌很快就做決定，在2020年展開首次的預算撥補，對比兩個政府「就可以知道勞保其實沒有危機，只有政府處理不當，才會產生危機。」

「我不是來做勞保年改的，也不是來砍大家給付的」何佩珊強調，希望能在永續發展情況下經營勞保，讓大家對勞保更有信心，只要政府做到讓勞工有信心，不要再搶著領，其實就很有餘裕處理勞保問題。未來的勞保改革，一定是更多元、更永續的方式來思考，而不是在瘦鵝身上拔毛。

她重申，多繳、少領、延後退這方法絕對行不通，只會造成民眾抗爭、對政府失去信心、擠領，因為人口結構與藉業型態改變，必須在這基礎上重新思考勞保改革，改法一定要不一樣。

何佩珊進一步指，節流很難，也不切實際，但開源可行。除法定保費費率還有1%的調升空間，未來也將研擬多元開流，比如加速高齡者就業，延後其年金結算、請領時間，增加家庭看護工等納保人口，但這些目前都只是研議，尤其是家庭看護工，還必須考慮雇主感受。

至於未來撥補金額？何佩珊說，每年維持撥補約1200億元，就能達到某個程度的財務平衡。

何佩珊 勞動部 年改

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