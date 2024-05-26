腰痠背痛恐是脊椎側彎惹的禍！5大治療方式整理



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近6個月內「脊椎側彎治療」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大脊椎側彎治療方式。

脊椎側彎可能是由先天性基因、後天姿勢不良等因素導致，輕則會使患者出現高低肩、腰痠背痛等狀況，重則恐對神經或心肺造成壓迫，影響生活起居。而脊椎側彎的治療辦法又因症狀嚴重程度而異，究竟有哪些方式能夠矯正脊椎側彎、或者減緩其持續惡化呢？一起來看看吧！

「運動」增強肌力改善體態 「手術」導正脊椎彎曲防惡化

▲ 網友熱議5大脊椎側彎治療方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近6個月內網友針對「脊椎側彎治療」相關話題的討論，可以發現許多網友提到「運動」能幫助加強肌力、導正姿勢，以減緩側彎帶來的不適，就有網友分享自身經驗如「國中時發現有脊椎側彎，大學惡化成S型，不能久站跟久坐。

開始接觸健身加自己上網摸索一些物理治療方法後改善了很多」、「單槓懸掛有助於脊椎回正，我以前也有側彎，是單槓救了我」等等，點出適當的運動、訓練對於改善側彎頗有幫助。不過也有網友呼籲，在開始運動治療前需經專業的醫師或物理治療師評估，瞭解自己的脊椎彎曲類型和角度，才能在更安全的情況下調整體態。

而若側彎的情形較嚴重，甚至擠壓到胸腔內空間或鄰近器官時，可能就需要透過「手術治療」，以開刀方式矯正脊椎的彎曲，減少進一步變形的風險。

討論區不少網友談及脊椎側彎的治療經歷，說道「我是國中發現S型脊椎側彎，那時候已經重度了，大學畢業就去做手術」、「成長期彎很快，最後只好開刀了」等，點出及早發現、及早治療的重要性，不過也有人表示「目前台灣醫療真的相當發達，脊椎側彎手術已經可以微創」，鼓勵需要開刀的患者保持樂觀心態積極治療。

此外，也有民眾推薦藉由「推拿、按摩」緩解由脊椎側彎導致的肌肉緊張和疼痛，抑或進行「整脊、整骨」矯正骨骼和關節的位置。有網友分享自己去整骨的經驗，提到「整骨帶給我的全身放鬆甚至比按摩還要有感」、「可以讓長年姿勢不良的骨頭歸位」等，引來他人紛紛留言也想去給師傅「喬一下」。

然而部分網友也對此療法抱持疑慮，擔心不當的操作手法可能導致骨骼、肌肉或神經損傷，提醒民眾一定要慎選經過專業培訓和認證的整骨治療師。

脊椎側彎可說是現代相當普遍的疾病之一，但若放任不管而使之惡化，其對生活的影響恐會日益加劇；而在選擇治療方式時，別忘了多方考量脊椎的健康度、疼痛的嚴重度等，並尋求專業醫師的意見，及早開始積極治療，才能讓脊椎和身體保持在更舒適、健康的狀態！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「脊椎側彎治療」相關討論則數。

觀測期間：2023/10/01~2024/04/23，共六個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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