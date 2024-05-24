耐熱洋香瓜台中2號技轉 農民可購種子栽種

洋香瓜受民眾喜愛，但夏季氣溫屢創新高不利栽培。台中區農改場今天表示，費時7年育成耐熱品種「台中2號」，適合在中、南部於3到9月栽種，已技轉，農民可購買種子栽種。

農業部台中區農改場發布資訊指出，國內偏愛栽種日本粗網紋栽培品種「阿露斯（Earl’s）」，但因不耐熱，不利夏季栽種，於是從民國103年起收集粗網紋洋香瓜品種，展開耐熱性選拔，歷經7年育成「台中2號」，111年6月已取得植物品種權。

台中區農改場表示，「台中2號」植株具耐熱性，可在中、南部地區於3到9月栽種；果實接近圓形，平均重1.8公斤，果肉為綠色，外表為粗網紋，糖度平均13度，最高可達19度，深具市場力。

衛生福利部食品營養資料庫資訊顯示，網紋洋香瓜果實富含維生素及膳食纖維，維生素A及維生素C的含量優於蘋果的平均值，每100公克網紋洋香瓜果肉維生素A總含量是蘋果平均值的90倍，維生素C含量是蘋果平均值的5.2倍，屬果中珍品。

台中區農改場並表示，網紋洋香瓜「台中2號」是甜瓜家族成員之一，國內除了美濃瓜外，目前洋香瓜栽培面積約2100公頃，是重要的經濟作物；「台中2號」已技術移轉給宇辰種苗股份有限公司，有意栽種的農民可洽購種子。