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中台灣8縣市秀露營特色 盼提升國內觀光產值

中央社／ 雲林縣24日電

雲林縣府今天號召中台灣其他7縣市共同以「露營」為主題，聯合推廣行銷屬於各自縣市的特色露營、觀光旅遊，期望帶給民眾體驗國旅新選擇，共同提升國內觀光產值。

雲林縣府今天舉辦中台灣區域治理平台8縣市「中台灣露營潮」記者會，號召苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義市、南投縣、新竹縣市展示各地露營特色，苗栗縣所帶來露營山景特色、客家文化意象，嘉義市則展出木都文化；雲林縣文化觀光處副處長蘇建蒼和中華民國露營協會副會長林晉章等人出席。

根據中華民國露營協會統計，台灣常態露營人口超過200萬人，近年參與露營人口年齡下修，以前約30到50歲間，現在已下修到18歲。

蘇建蒼表示，近年民眾所追求的觀光旅遊已經朝向戶外、秘境且具特色等面向，適時紓解平日緊繃的工作日常，享受大自然給予的寧靜舒適感，期望透過露營為主題的觀光旅遊推廣行銷，提升中台灣觀光產值。

蘇建蒼指出，雲林縣府今年招商2處露營區加入營運，分別為樟湖十字關和虎尾建國眷村，後者主打軍眷文化地景，帶給民眾不同體驗風貌。

苗栗縣露營觀光產業發展協會理事長林翰指出，與一般飯店不同，露營有很多戶外體驗活動，所以吸引越來越多人參與，且國外已將露營視為正式產業，甚至有國外飯店看中其商機，提倡飯店戶外化。

林翰等業者期盼國內露營相關法令制定能跟上國際，並推出露營區星級認證制度，讓民眾安心走出戶外，參與露營活動。

雲林 露營區

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全台露營商機上看300億 中台灣8縣市今秀各地露營特色

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