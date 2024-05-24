暴瘦10公斤！台中男3度腸阻塞掛急診 醫揪出是「它」惹禍

台中一名60歲男子半年來反覆腹痛、食慾不振，甚至暴瘦10公斤，近3個月更3度腸阻塞送急診，其中一次切除阻塞腸子，切片檢出結核菌，才知道是腸結核作祟；這名男子經衛福部台中醫院醫療團隊緊急以抗結核藥物治療，對症下藥，藥到病除，終結擾人的腸阻塞人生。

台中醫院肝膽腸胃科醫師吳明駿說，這名患者到院檢查一度懷疑腸腫瘤，檢查顯示部分腸阻塞，大、小腸交接處「末端迴腸」嚴重狹窄，切片未發現明顯異常。經治療未緩解且術後3周出現腹水，進一步化驗才發現感染結核菌，反覆腸阻塞是「末端迴腸結核」造成；幸好患者痰液並未發現結核菌，讓醫護人員跟家人鬆了一口氣。

吳明駿說明，結核菌存在於大自然中，很多人幼時感染後潛伏在體內，待年長或免疫力下降時就可能發病。近來「肺外結核」的案例有增加趨勢，可能與糖尿病、肝腎疾病、或免疫抑制劑與抗癌藥物的使用有關，除了腸道，腦、心、肝、消化道、腎、腹膜、淋巴、及骨髓等重要器官也可能感染結核菌。

吳明駿表示，腸道結核症狀包括腹痛、食慾不振、貧血、發燒、盜汗或體重減輕等，診斷不易，正確診斷並不容易，提醒體重減輕、貧血、腹痛超過三個月以上，經治療症狀未緩解，應盡速找專科醫師進一步診斷，才能及時獲得正確治療。

吳明駿說，腸結核只要未感染到肺部，就沒有空氣與飛沫傳染的風險，治療方式與肺結核相同，台中醫院抗結核醫療團隊會給予抗結核藥物，患者應完整接受治療，並接受追蹤性的腸鏡和影像檢查，避免復發。